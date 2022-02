En parque de Chihuahua pintan los rostros de desaparecidos para memorial

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Las paredes del tradicional parque Borunda de este municipio se han vestido de los rostros y de la exigencia de las familias de las más de 12 mil personas desaparecidas que siguen ausentes y sin ser buscadas.

Se trata del Memorial Permanente a las Personas Desaparecidas, el cual se inició el pasado 30 de agosto de 2021 y fue creado por el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, donde se han pintado los rostros y pesquisas, e incluso se han festejado cumpleaños de algunos de los desaparecidos, en su mayoría hombres, para que así la comunidad se de cuenta que la lucha por dar con su paradero sigue.

"El memorial tiene la finalidad de decirle a la ciudadanía que las desapariciones son de mucho tiempo atrás y también se siguen agregando en 2021 y 2022. Es un problema de muchos años y reciente que no termina", contó Daniel Alejandro Durán, quien forma parte de un colectivo y que colabora para el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en el área de incidencia pública.

Por medio de este memorial, el colectivo busca que la gente siga en la lucha por dar con el paradero de sus desaparecidos.

"El memorial ha salido después del caminar del colectivo, el cual tiene cerca de 11 años. Nuestro grupo es de hombres que los han desaparecido y de personas víctimas de tortura. El colectivo ha decidido apropiarse el espacio para decirle a la ciudadanía que los desaparecidos siguen ausentes y por ello es que seguimos exigiendo la búsqueda. En ese memorial nos reunimos una vez cada mes y buscamos que sea un espacio para todos", destacó.

Desaparecen más hombres que mujeres

Hasta 2021, el colectivo y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte contabilizaron un total de 28 mil 82 desapariciones en Chihuahua, en donde destacan más las de los hombres que mujeres.

"Nosotros tenemos el dato actualizado hasta finales del año pasado, en hombres no localizados son 14 mil 97 y en mujeres, 13 mil 985 en el estado", indicó Durán.

Para Ciudad Juárez se tiene el dato de 12 mil 184 personas no localizadas, entre hombres y mujeres, lo cual lo convierte en el municipio de Chihuahua con más personas desparecidas.

Los rangos de edad de quienes están ausentes son de los 18 a los 30 años, inclusive hay casos de jóvenes de 17 años.

"En el estado se maneja un término que es 'ausente', el cual no es un delito legalmente, es decir, una persona se puede ausentar y no es un delito; sin embargo, nosotros estamos manejando el término de desapariciones ya sea forzadas por municipales, estatales, el ejército o por particulares, por el crimen organizado", destacó Durán.

El colectivo ha buscado que las desapariciones en Chihuahua y, sobre todo en Ciudad Juárez, sean vistas como un delito y no sólo como un reporte de ausencia.

"Estas desapariciones son un delito y esa es la exigencia, que se vean y se traten como tal, porque la manera de investigación es distinta, se minimiza mucho el decir que un hombre está ausente, se minimiza este número tan grande que está en el memorial", agregó el activista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Durán señaló que las autoridades estatal y local están rebasadas para atender los casos y reportes de desapariciones.

"Con las personas que sí llegan a ser buscadas hay algo que se llama el protocolo homologado, que es algo que hemos insistido mucho, ya que es un protocolo de cómo buscar a las personas de desaparición reciente, de hace tiempo y hay una serie de pasos que las organizaciones hemos insistido mucho que esté en ese protocolo, ya está y ha existido mucho tiempo, pero cuando uno va a darle seguimiento a las carpetas de investigación con las familias se da cuenta que algunos ministerios públicos no lo conocen o no lo aplican", finalizó.

El próximo domingo 27 de febrero, las familias de los desaparecidos se reunirán en el memorial en Ciudad Juárez, para mostrarle a la comunidad que sus familiares siguen ausentes.