En Querétaro hay 246 personas desaparecidas; 52 en este 2021

En Querétaro hay 246 personas no localizadas, con 52 de ellas se perdió contacto en este 2021, así lo indica el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que tiene en su sitio web cada una de las fichas (con fotografía) de las personas que están en calidad de no localizadas.

52 personas son mujeres y 192 son hombres; 29 son menores de edad y 217 son mayores de 18 años; hay, además 203 cuerpos que no han sido reclamados o identificados resguardados en el Servicio Médico Forense.

A través de la página web http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/ la Fiscalía cuenta con las fichas de identificación de mujeres y hombres, mayores y menores de edad de las que se cuenta con una carpeta de investigación con motivo del contacto que se perdió con familiares o amistades.

En el reporte de mujeres mayores de 18 años, se informa que hay 12 fichas de no localizadas a lo largo de este 2021, hay 29 más que tienen fichas de años anteriores; la más antigua es del 9 de septiembre de 2014 correspondiente a Margarita Vanessa Vázquez Fuentes, de entonces 24 años de edad.

De menores de edad se tienen 13 casos, cinco de ellas corresponden a fichas de niñas y adolescentes no localizadas en este 2021: María Fernanda Ochoa Romero, de 17 años, con reporte del 5 de julio; Alisha Rose Olvares Conklin, de 15 años y con quien se perdió comunicación el 28 de mayo.

De 14 años, Arismar Hernández Sagahon, con ficha del 22 de mayo; Micol García Valdez de 14 años y Amahrany Martínez Almazán de 15 años. La ficha más antigua es de Elizabeth Nicolás Espinoza, de 13 años al momento de la desaparición el 8 de septiembre de 2009.

De las fichas de hombres mayores de 18 años, existen 176; 31 de ellos con reportes este 2021. El reporte de J. Jesús Estrada Mejía, de 61 años, con fecha de desaparición el 25 de diciembre de 2003, es el más antiguo.

En el apartado de menores de edad, hay 16 reportes, cuatro de ellos corresponden a este año: Ángel Rubén Chagoya Andrade, de 13 años, no localizado desde el 3 de enero; José Ángel Flores León, de 14 años, desaparecido el 27 de junio; Jesús Alberto Frías Servín, de 17 años, desaparecido el 11 de marzo.

Así como Nicolás Casas Infante, de 4 años, de quien existe una Alerta Amber activa, pese a que la fecha de desaparición es del 19 de junio; el menor está en calidad de no localizado junto con su madre Luz Angélica Infante Arteaga y un hombre, compañero de trabajo, de nombre Miguel Ángel González Ugalde, de 39 años.