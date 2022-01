En redes, señalan a Quadri y a Rangel de transfóbicos

Usuarios de redes sociales señalaron de transfobia al diputado federal de la bancada del PAN, Gabriel Quadri, y a la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel, luego de que emitieron mensajes sobre las personas transexuales.

El también excandidato presidencial señaló que "la ideología trans pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres".

"La ideología Trans pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres, y convertirlas en ´personas gestantes´ o ´personas con vagina´. Esperemos que no lo permitan...", escribió Gabriel Quadri el pasado 10 de enero.

"Aguas con la agenda constitucional y legal del poderoso lobby Trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Es en contra de las mujeres...", fue otro comentario de Quadri escribió en diciembre del año pasado.

Al respecto, la diputada de Morena, Salma Luévano, se rapó la cabeza este lunes como un acto de condena a las declaraciones transfóbicas que hizo el diputado Gabriel Quadri.

"Me rapé y lo subí a mis redes como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que se viralice, porque actitudes como las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad", declaró a EL UNIVERSAL la primera mujer trans en acceder a una diputación federal por Cuota Arcoiris.

"Mi sororidad a mis hermanas víctimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti Gabriel Quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan", expresó en redes la diputada de Morena.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que ya atendía una queja por el discurso transfóbico del diputado de Acción Nacional.

Tras la entrega de los Globos de Oro en los que resultó ganadora como mejor actriz MJ Rodríguez, la diputada América Rangel expresó que el premio fue dado a "un hombre biológico".

"En los Globos de Oro le dieron el premio de mejor ACTRIZ a un hombre biológico. El patriarcado vuelve a triunfar", escribió la diputada el pasado 11 de enero.

"Me molesta mucho que se desplace a las mujeres y se nos quiten nuestros espacios", respondió la panista a una seguidora de redes que reprobó el mensaje "muy básico y con un dejo de prejuicios y fobias".

También Ragel fue señalada de transfobia por escribir acerca de una cirugía de reasignación sexual realizada en el ISSSTE: "Todos tranquilos. No hay para medicamentos y quimios, pero tus impuestos sí alcanzan para pagar mutilaciones de genitales".

"Pensar que el Estado no debe pagarle a una mujer aumento de senos o a un hombre una lipo, no me hace mujerofóbica u hombrefóbica. Pensar que el Estado no debe pagar una mutiliacion de genitales, no me hace transfóbica. Llaman ´fóbico´ a cualquiera que no apoye sus privilegios", respondió la diputada local a quienes señalaron su mensaje.

Tras los comentarios de la legisladora Rangel, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) rechazó cualquier expresión o discurso transfóbico e informó que abrió un expdiente de reclamación por los dichos de Rangel.

"Reiteramos nuestro rechazo a cualquier expresión o discurso transfóbico. Informamos que abrimos expediente de reclamación por las expresiones emitidas por una persona legisladora del Congreso de la Ciudad de México", señaló el Copred.