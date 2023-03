En riesgo, 1.5 millones de empleos si se aprueba el cabotaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN) advirtió que si se aprueba el cabotaje en el país, se perderían 1.5 millones de empleos directos y 10 millones de indirectos.

Y se dejarían de percibir 100 millones de dólares.

El Frente hizo un llamado a las autoridades y al poder legislativo para que rechacen el cabotaje, en las reformas a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos y crear en conjunto políticas públicas que contribuyan para que se brinde estabilidad al sector y al futuro de la industria para recuperar la Categoría 1 de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos.

La propuesta se enfoca en eliminar los artículos 17 bis, 17 TER y 18 que permitirían el cabotaje, es decir, que las aerolíneas extranjeras puedan volar entre dos destinos nacionales de México, lo que representaría una competencia desleal.

José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA de México) comentó que existe la experiencia de lo ocurrido en otros países donde se aprobó el cabotaje y el impacto negativo que generó.

Por lo que, están invitando a los legisladores a que no aprueben lo relativo al cabotaje en las propuestas de reforma.

El FDAN en conjunto con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Fundación Friedrich Ebert en México (FES), convocaron a la reunión de trabajo "El futuro de la aviación nacional. Desafíos y alternativas" donde coincidieron en que la forma de recuperar la Categoría 1 es a través de la generación de una política pública que brinde certeza jurídica, seguridad y reglas claras de competencia, sin menosprecio de los derechos laborales de los trabajadores de la industria.

Gregorio García Morales, integrante de la Asociación Mexicana de Instituciones Aeronáuticas y Aeroespaciales, aseguró que con la degradación de la categoría, las aerolíneas mexicanas no pueden generar nuevas rutas y no se pueden comprar aeronaves nuevas.

Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, dijo que es urgente impulsar una Ley de Aviación Civil y de aeropuertos, así como establecer un Plan Maestro de Desarrollo en el que se impulsen las escuelas de aviación para capacitar al personal y generar condiciones de competencia en el sector, así como el dominio de nuevas tecnologías.