En riesgo de colapso puente que conecta Oaxaca con Veracruz

TUXTEPEX, Oax., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El viejo puente tubular vehicular de Tuxtepec-San Bartolo, que conecta a 20 comunidades fronterizas de Oaxaca y Veracruz, presenta daños en su infraestructura y se encuentra en pésimas condiciones debido al tráfico de vehículos pesados y la falta de rehabilitación, según denunciaron autoridades municipales.

El agente municipal de San Bartolo, Paulino Soto Rodríguez, informó a EL UNIVERSAL que en 2021 presentaron un dictamen de Protección Civil a la entonces llamada Caminos y Aeropistas de Oaxaca (hoy Caminos Bienestar).

En el reporte, se detalla el deterioro de la obra inaugurada en el 2001 durante el sexenio de José Murat; también se habla sobre la oxidación de la obra compuesta en 70% de tubos metálicos, del deterioro de las planchas de concreto, el mal estado de las guarniciones y el peligro de la resistencia del acero por el paso del tiempo.

El dictamen entregado en ese entonces al gobierno del estado determinó que se necesitaban 40 millones de pesos para la recuperación del puente, que conecta a San Bartolo con los municipios de Loma Bonita, Otatitlán, Tlacojalpan, Villa Azueta y Ciudad Isla, en el estado de Veracruz.

A pesar de que este puente es estratégico en el área metropolitana de Tuxtepec y es la vía más rápida para que productores de plátano, maíz o caña lleven sus productos a varias partes de la región, lleva años sin un proyecto concreto de remodelación o de construcción de una nueva infraestructura auxiliar.

Año con año, la estrategia de los gobiernos municipales ha sido únicamente cubrir con una capa de chapopote, que dura en promedio 12 meses, y vuelven a la misma situación, explicó Soto Rodríguez.

El representante comunitario agregó que la población teme que el daño aumente con el paso del tiempo, por lo que la agencia municipal pide que se valide el proyecto y se ejecute la obra; en caso contrario, señalan, bloquearán el paso.



Un puente viejo, pero "sin riesgo inminente"

El actual director de obras públicas (2022-2024), Emilio Grajales, según consignan medios informativos locales, dice que le están dando seguimiento a un proyecto con la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) y se encuentran en espera de un dictamen, sin que hasta el momento se haya dado a conocer una fecha de entrega o un proyecto.

"El puente está en condiciones de tránsito, no hay riesgo inminente", ha repetido. Este proyecto es independiente al que promueven las autoridades auxiliares de la población afectada.

El diagnóstico que tienen las autoridades auxiliares de San Bartolo es que el puente vehicular "ni siquiera fue hecho en 2001 con tubos nuevos", y que la anterior dependencia, CAO, les manifestó que no contaban con el material para realizar trabajos de reparación con las características de un puente tubular metálico.

La preocupación de los habitantes de San Bartolo, es que tienen por esa vía el acceso de muchos vehículos pesados, cargados con toneladas de grava, arena, o materiales de industrias locales y como tal no cuentan con la certeza del periodo de vida del puente que solo ha sido revisado en la superficie, pero no en los tubos que son el cimiento que se encuentra bajo el río.

"En caso de que no nos hagan caso bloquearemos el acceso al puente, ya que llevamos muchos años temiendo que esto pase a mayores y se vuelva una emergencia que cause muertes, no queremos afectar a nadie, pero son muchos años en que estamos pidiendo se rehabilite o se vuelva a construir el puente vehicular", expuso.

El puente vehicular San Bartolo es la principal vía de acceso a esta comunidad de cinco mil habitantes, y al comercio de Oaxaca más importante con Veracruz.