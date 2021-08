En riesgo gobernabilidad de TEPJF, indican tras remoción de magistrado presidente

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Diputadas de diversas bancadas, expresaron su preocupación por la destitución de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Consideraron grave que esto ocurra tras un importante proceso electoral y afirmaron que la gobernabilidad de ese órgano está en riesgo.

"Es una crisis importante en un momento delicado porque el Tribunal tiene tareas fundamentales, está calificando las elecciones, todos los lugares donde se impugnaron ellos están por resolver y necesitamos instituciones fuertes, confiables, apegadas a derecho, y lo que hoy se ha puesto en evidencia es que esto no está ocurriendo en el tribunal electoral", detalló la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle.

Laura Rojas, del Partido Acción Nacional, calificó de "lamentable" que una institución tan importante del Estado mexicano esté pasando por esta crisis institucional; "el expresidente ha dejado mucho que desear en su desempeño y ahí están las consecuencias. Lo que es un hecho es que ya perdió gobernabilidad, independientemente de lo que pase a nivel jurídico, a nivel político ya no tiene gobernabilidad".

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, Verónica Juárez, hizo un llamado a los consejeros para alcanzar los acuerdos que brinden certeza y seguridad jurídica respecto de las decisiones que, en adelante, tome el tribunal electoral.

"Estamos convencidas y convencidos de que la altísima responsabilidad con la que fueron investidos debe prevalecer de frente a las diferencias. Resulta indispensable garantizar la certeza en que las decisiones que se tomen en el Tribunal se encontrarán apegadas a derecho, reafirmando la autonomía de ese órgano jurisdiccional de frente a cualquier intención de debilitarlo o interferir en sus determinaciones", puntualizó.

Lorena Villavicencio, de Morena, hizo votos se dijo preocupada "por la falta de estabilidad de este organismo" e hizo votos porque los cambios no retrasen los procesos que están en curso.

Finalmente, Fabiola Loya, Coordinadora de Movimiento Ciudadano dijo que ante los hechos inéditos por los que atraviesa Tribunal "pugnamos porque la prudencia impere en el actuar de sus autoridades y que el apego a su marco normativo, sea la guía para que las y los magistrados puedan resolver este impasse con la finalidad de garantizar a la ciudadanía certeza en los resultados y decisiones electorales".

SENADORES PIDEN A MAGISTRADOS A RESOLVER DIFERENCIAS CON DIÁLOGO

Senadores de Morena, PRI y PVEM exhortaron a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a resolver sus diferencias a través del diálogo, apegarse al marco legal vigente y evitar el debilitamiento de esta institución en momentos en que se están resolviendo impugnaciones del pasado proceso electoral.

Tras el encontronazo ocurrido este miércoles durante la sesión del TEPJF, en el que a propuesta del magistrado Felipe de la Mata fue destituido el presidente, José Luis Vargas Valdez. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, expresó su preocupación en redes sociales y advirtió que "sería lamentable" una crisis institucional en el máximo tribunal electoral.

"El diálogo siempre es la salida a cualquier diferencia o desencuentro; sería lamentable que se presentara una crisis institucional en el Tribunal Electoral (@TEPJF_informa). El país necesita instituciones sólidas y autónomas", escribió el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

El senador por el PVEM, Israel Zamora Guzmán dijo que es sorprendente lo que ocurrió en el TEPJF y dijo que más allá de lo político desde el punto de vista constitucional no es legal la destitución como presidente del magistrado José Luis Vargas, por lo que "yo los invitó a que a través del diálogo se solucione esta situación que llega en mal momento, cuando están por resolverse infinidad de controversias del pasado proceso electoral, lo que genera mucha incertidumbre".

"Constitucionalmente no hay fundamento para esta destitución. Lo que prevé la Constitución son dos supuestos: que sea por faltas administrativas que están contempladas en el artículo 94 de la Carta Magna. También nos dice que el caso del TEPJF estas responsabilidades estarán sujetos a algunos procedimientos; mientras que en el caso de que fueran delitos, que al parecer no es así, se establece un juicio de procedencia que se tendría que realizar en la Cámara de Diputados".

Subrayó que si se trata de cualquier tipo de sanción en contra del magistrado José Luis Vargas se debe respetar su derecho a ser escuchado y vencido en juicio, porque la Constitución establece que los magistrados al elegir a su presidente se determina que durará 4 años en su encargo, entonces removerlo viola sus derechos y por lo tanto se tiene que dar la garantía de audiencia.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que debe evitarse que este conflicto provoque alguna descomposición en el TEPJF, ya que estamos en un proceso de revisión y desahogo de recursos de inconformidad respecto a los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio y se necesita un tribunal "fuerte y sólido".

"Si hubiese una descomposición obviamente sería una descomposición nacional porque en este momento se tienen que revisar muchos asuntos y se requiere de resoluciones expeditas. Una de las tareas que tienen los tribunales electorales es que las resoluciones sean prontas y expeditas", señaló el senador perredista.

Consideró que lo ocurrido la tarde de este miércoles en el máximo tribunal electoral fue un ejercicio "entre pares" en el que quien expuso sus razones. Dijo que los magistrados tienen su normatividad, "pero lo que debe de prevalecer es la unidad del Tribunal, lo que debe de prevalecer es que el tribunal no pierda fuerza, no pierda solidez, no pierda todo lo que necesita en este momento el país, porque de frente tienen una serie de responsabilidades, de revisión de asuntos de la pasada elección. Sería lamentable que el tribunal tuviera alguna descomposición, yo hago votos para que pueda seguro operando el tribunal. Lo otro es una decisión entre pares".

- ¿Podría derivar esto en una crisis institucional?, se le cuestionó.

- Ojalá que no, ojalá que pueda fortalecerse el tribunal, ojalá que seguir siendo una institución sólida, como lo ha venido siendo.

Manuel Añorve Baños, senador del PRI, dijo que una vez que pasó un proceso electoral inédito por el tamaño de elecciones concurrentes y el número de impugnaciones que por ley tienen derecho a presentar los partidos políticos, debe el TEPJF antes esta crisis buscar los acuerdos necesarios para poder mandar un mensaje de unidad. Los acuerdos no se deben perder, sobre todo en una ruta de mandar mensajes de lo que son como garantes de un proceso electoral que acaba de concluir.

"Cualquier discusión, diferendo en el TEPJF se deben buscar las coincidencias para poder lograr un acuerdo. Ojala los magistrados dialoguen y lleguen a conclusiones, acuerdos para fortalecer el tribunal que tiene tanta importancia en esta etapa de impugnaciones. Ojalá que ningún otro poder intervenga en este diferendo. Requerimos de un tribunal estable y sólido", concluyó.