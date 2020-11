"En riesgo unidad nacional, al no discutir Convenio Fiscal", dice Alfaro

No discutir el convenio de coordinación fiscal entre la federación y los estados, pone en riesgo la unidad nacional del país, consideró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

"Estamos hablando de uno de los soportes centrales del principio de la República. Lo que yo sí creo es que el no discutir a fondo este tema pone en riesgo la unidad nacional, pero nada tiene que ver eso con la idea de que nos queremos salir del pacto federal, eso nunca se planteó, nunca ha sido tema de nosotros", indicó.

Al participar este jueves en el Seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, el mandatario rechazó que convocar a una Convención Nacional Hacendaria, por parte de la Alianza Federalista, sea en un ánimo rupturista y de polarización entre los estados y el gobierno federal.

"Lo que nosotros estamos planteando no es romper con el pacto fiscal, lo que estamos planteando es que urge convocar a una Convención Nacional Hacendaria en la que podamos plantear un nuevo esquema y un nuevo acuerdo de entendimiento para seguir en una sistema de coordinación fiscal efectivo", precisó.

Sin embargo, Alfaro Ramírez advirtió que si el presidente Andrés Manuel López Obrador se sigue negando al diálogo, Jalisco iniciará un debate sobre su permanencia en el acuerdo fiscal.

"Lo digo con toda claridad. Si a nuestra petición de diálogo, lo que tenemos es un golpe de puerta en la nariz, si lo único que tenemos son desdenes y cerrazón para dialogar, de una vez lo digo: Jalisco sí se va a tomar en serio el iniciar el debate sobre nuestra permanencia o no en el Sistema de Coordinación Fiscal de este país", dijo.

"Lo queremos hacer no en un ánimo rupturista, pero sí en un esfuerzo y en un mensaje de que no es posible que nuestros estados estén cada recibiendo menos cuando estamos hoy aportando muchísimo a la economía", sentenció.

El gobernador respondió que el planteamiento de la Alianza Federalista no contribuye a la polarización del país y tampoco falta el respeto a la investidura presidencial de López Obrador.

"Este tema no contribuye a la polarización del país. La idea de la consulta y de todo esto no fue nuestra, nosotros estamos pidiendo que haya un espacio de diálogo institucional, que es la Convención Nacional Hacendaria, en esa lógica no tendríamos por qué polarizar no volver político un tema que debería de ser evidentemente técnico y también construir la agenda a partir de la defensa de principios federalistas fundamentales".

Y añadió: "Yo tengo la idea de que si seguimos por donde vamos, el riesgo de polarización es enorme y no creo que sea el camino correcto, ojalá se pueda recomponer la ruta".

Acusó que a Jalisco se le recortarán 9 mil 200 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2021, siendo que la entidad aporta entre el 7 y 8 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).