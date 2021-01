En Senado tenemos votos para parar locura de desaparecer Inai: Gálvez

Los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión arremetieron contra la intención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer órganos autónomos como el Inai o el IFT y anunciaron que, al menos, en el Senado donde tienen una mayoría, no lo van a permitir y se van a apostar en la Cámara Alta.

En conferencia de prensa virtual, la senadora panista Xóchitl Gálvez, dijo que el máximo órgano de transparencia del país, como es el Inai, no es un instrumento del Presidente, sino de los ciudadanos que les ha costado muchos años construir y dijo que en el Senado tienen los votos suficientes para parar esta locura.

"Respecto al Inai en el Senado tenemos los votos suficientes para parar esta locura, y yo espero que algunos senadores de Morena que han demostrado ser más pensantes, en el sentido de darles cartas y cheques en blanco al Presidente, pudiera acompañar en esta situación. Sé que la presión empieza durísima, cumplir el capricho del Presidente, pero creo que podemos resistir ese tipo de presiones, ya lo hemos hecho en otras ocasiones en el Senado", dijo Xóchitl Gálvez.

En la conferencia de prensa mañanera de este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que "se pondrá orden" y adelantó que prepara una reforma administrativa para que organismos autónomos, como el IFT, Inai, SIPINNA, pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal.

El mandatario señaló que con esta reforma se podría ahorrar hasta 20 mil millones de pesos, que podrían ser canalizados a la compra de más vacunas contra la pandemia del Covid.

Por esto, la senadora panista dijo que el Presidente no quiere contrapesos, pues si por él fuera desapareciera el Poder Legislativo y el Judicial y él sería el virrey de este país, con todo el respeto para él.

"La verdad es que no acaba de entender que él no puede ser juez y parte, que él no puede auditarse sus cuentas públicas, que él ha sido un gobierno opaco, la función pública ha sido su alcahuete, ahí está la sanción que le hicieron a León Bartlett el hijo de Manuel Bartlett por la compra de ventiladores en Hidalgo, una sanción que en la primera instancia la ganó porque así estuvo hecha con toda la intención, salieron del paso diciendo: 'ya lo sancionamos', pero sabían perfectamente que estaba malhecha y que la iban a revertir en el Tribunal de lo Contencioso.

"La Función Pública fue incapaz de meter en cintura a su hermano, que gastó miles de millones de pesos en espectaculares siendo delegado. Entonces el Presidente quiere darle a la Función Pública las facultades del Inai, ni siquiera entiende lo que son los datos personales, si le hacemos una pregunta de qué son los datos sensibles, y está bien que no lo entienda, pero entonces que no destruya".

Xóchitl Gálvez dijo que el Inai es una institución que le costó a los mexicanos muchos años porque no hay un solo gobierno de todos los partidos que haya querido ser transparente, todos los gobierno tienden a la opacidad porque no les gusta que exhiban las toallas de Fox, el costo de la Estela de Luz, o los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett, obviamente este es un instrumento de los ciudadanos, no es un instrumento del Presidente.

"No lo vamos a permitir, vamos a apostarnos en el Senado, todavía tenemos la posibilidad de tener una mayoría que no la tienen ellos en la totalidad y creo que había gente del propio Morena que no les darían los votos para desaparecer instituciones tan importantes, como es el Inai", dijo la senadora panista.