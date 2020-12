En Sonora se han contagiado 877 niñas y niños de Covid-19

En Sonora 877 niñas y niños han sido contagiados del Sars-Cov2, informó el director general del Hospital Infantil del Estado (HIES), al pedir a los padres de familia no sacarlos de casa si no es a una actividad esencial como acudir al médico o a vacunación.

José Jesús Contreras Soto comentó que aunque en el HIES no se han presentado decesos en menores por Covid-19, sí han tenido a niñas y niños hospitalizados, en su mayoría al contar con otra enfermedad.

Los menores de edad no están exentos a contraer contagios de Covid-19 y presentar complicaciones de contar con alguna comorbilidad, por lo que es vital no exponerlos al virus en festejos, posadas y eventos navideños, enfatizó el director general del Hospital Infantil del Estado (HIES).

Exhortó a los padres de familia a no acudir ni organizar posadas, eventos familiares, reuniones o asistir a caravanas de felicitación o navideñas ya que tampoco están exentas del virus.

Contreras Soto comentó que los menores de edad, al igual que en otras enfermedades respiratorias, son un vehículo del virus, donde llevarlos a casa de personas con enfermedades crónicas, pudiera resultar en una forma grave de Covid-19.

"Es muy importante que los padres tengan en cuenta la posibilidad de que los menores signifiquen de alguna forma una posibilidad de contagio dado que no están exentos a adquirir, portar y contagiar el virus".

También, recomendó mantener un estilo de vida saludable en los menores para reforzar sus defensas, con alimentos ricos en vitaminas y minerales, vitamina C, acciones de higiene y, si es necesario salir, los mayores de 2 años, se protejan con cubreboca.