En un año, atención por Covid se encarece 100 mil pesos en hospitales privados

En un año los costos promedio por atención de Covid-19 se encarecieron 108 mil pesos, en un contexto de alta inflación que ha impactado el precio de los insumos médicos para atender la enfermedad en hospitales privados.

De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en enero de 2020 el costo promedio de la enfermedad era de 412 mil pesos. Doce meses después, al arranque de 2022, ya alcanzan los 520 pesos.

Desde el inicio de la pandemia, las aseguradoras han advertido que los insumos médicos para atender casos de Covid-19 representan un fuerte impacto en la atención médica privada, en un contexto donde la inflación médica, de acuerdo con varias estimaciones, está por arriba de 17%,dos veces más que el índice general de precios.

Así, 73% de los casos superan el costo promedio de 520 mil pesos en atención médica, donde un internamiento hospitalario alcanza un precio promedio de 598 mil pesos, un paciente ambulatorio un costo de 29 mil 600 pesos y, con mayor gravedad, una intubación se dispara a 3.5 millones de pesos.

En la primera actualización de contagios de Covid-19 entre la población asegurada, con corte al 24 de enero, la AMIS reportó 46 mil 127 casos, con un impacto para las aseguradoras por 24 mil millones de pesos. Según el organismo, la variante omicron ha representado un número menor de reclamaciones para las aseguradoras.

"Afortunadamente una gran parte de la población cuenta con al menos una dosis de vacunación. Eso está haciendo que la enfermedad no llegue a complicarse, tanto para gastos médicos como para vida. Esto ha originado que tengamos menos reclamaciones en ambos seguros", dijo la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.

En el caso de seguros de vida, la AMIS reportó 140 mil 330 fallecimientos, con un costo total de 32 mil 144 millones de pesos.

La pandemia de Covid-19 se mantiene como el siniestro más caro para las aseguradoras en México, alcanzando en 21 meses un total de 2 mil 743 millones de dólares en impacto para el sector.

--Registran casos de contagio en niños

Los datos de las aseguradoras que operan en México muestran un total de 492 casos en menores recién nacidos hasta de 9 años y un total de 46 fallecimientos, con lo que la AMIS dijo que la coincidencia de organismo internacionales es que sí se vacune a los menores, también implica un problema de gasto público para el gobierno.

"Si no se les vacuna, ellos siguen siendo un foco importante de propagación del virus. La coincidencia mundial es que sí se les debe vacunar. Parte del problema para el gobierno mexicano evidentemente es el costo que esto implica, independientemente de la logística para la aplicación a los niños", dijo el vicepresidente de AMIS, Juan Patricio Riveroll.

Ante las restricciones que han aplicado algunas aseguradoras para ofrecer su cobertura o limitar la protección para personas que no se han vacunado contra Covid-19, la AMIS dijo que cada firma define los términos de su producto, con lo que los clientes deben de estar atentos y revisar los términos de los contratos.

"Es una posición que hemos visto únicamente en una de las empresas. Cada una puede establecer los criterios de suscripción que considere adecuados. No estamos viendo que sea una práctica generalizada y es una situación que las personas deberían de ver con la empresa de seguros que elijan", comentó la directora general de AMIS.