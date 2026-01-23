En veremos, apoyo del Partido Verde y PT a la reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al preguntarle si estaba garantizado el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a decir: "Pues vamos a ver".

En su conferencia matutina, también dijo que sigue en revisión si permanece el mismo número de legisladores en la Cámara de Diputados (500, en total) o si disminuye. Reiteró que el fin de la reforma electoral es que las minorías no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos.

"El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputados de representación proporcional", indicó.

Se le insistió si definitivamente se va a reducir el número de legisladores y reiteró que ese tema está en revisión: "No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, esperamos, en febrero", expresó.

Rosa Icela Rodríguez destacó los diálogos de la Comisión Presidencial para la reforma electoral con el PT y el PVEM, y aseguró que se va por "buen camino" con los aliados.

La secretaria de Gobernación refirió que se hizo un ejercicio para exponer, escuchar y tener diferentes puntos de vista de lo que se ha planteado en las mañaneras. Dijo que todavía "no hay una decisión, pero se va avanzando", y aseguró que hay un buen acuerdo político.

Expresó que hay un buen ánimo con los partidos políticos, con aporte de ideas: "Ha sido en muy buenos términos cómo se ha dado este tipo de reuniones (...). "Estamos en buen camino con los partidos aliados y con todos los integrantes de la Comisión Presidencial", dijo.

Reiteró que se han revisado temas como recursos públicos y el número de personas que conforman el Congreso: "En fin, uno por uno los puntos se está discutiendo, se está escuchando unos y a otros, y eso es, básicamente, un ejercicio de revisión, digamos así, de las leyes que tienen que ver con la reforma electoral", comentó.

Sobre la fecha para presentarla, indicó que "se verá" y agradeció a quienes participaron en los foros para lograr una reforma que fortalezca la democracia:

"Creemos que es una reforma que será, como ha dicho la Presidenta, para apoyar a la democracia", dijo.