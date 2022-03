Encabeza Sheinbaum encuentro de mujeres de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabeza el Encuentro de Mujeres por la Cuarta Transformación, en el Monumento a la Revolución.

Entre gritos de Presidenta, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores respaldó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien encabeza, dijo, al grupo de mujeres que transformarán al país.

Apuntó que la 4T no va por el poder, sino por un México nuevo "gracias a un líder irrepetible, de esos que nacen cada 100 año. No son logros efímeros, es un líder histórico" dijo

En tanto, la integrante de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura por el Estado de Yucatán, Rocío Natali Barrera Puc, en presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que nuestro país tendrá la primera, presidenta de la República.

Durante su mensaje, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que en nuestro país podemos ser lo que queremos ser, hasta presidentas de México y refrendó que las mujeres apoyan al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, "no está solo y cuenta con el apoyo de todos y todas", dijo.