Encinas reclama a FGR por falta de programa para prevenir tortura

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que el fenómeno de la tortura requiere "una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicar", y reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, que el programa de prevención y erradicación "todavía no está listo".

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Tortura, Encinas lamentó que, por décadas, la tortura se convirtió en práctica cotidiana en el ámbito de las instituciones públicas, "particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población".

El subsecretario admitió la responsabilidad para combatir esta práctica y demostrar que "en este gobierno no se tortura a absolutamente a nadie".

"Hemos logrado avances muy significativos, pero nos falta todavía mucho por hacer. Estamos conscientes de que el programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República, se ha avanzado con ellos, hemos venido trabajando, pero lamentablemente este programa todavía no está listo y no se ha publicado", declaró Encinas Rodríguez.