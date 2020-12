Encinas revisará caso de Ernestina Ascencio: AMLO

Al asegurar que se trató de un atropello y de un abuso, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a que revise la situación del expediente de Ernestina Ascencio -una mujer indígena de 73 años y quien habría sido presuntamente violada y asesinada por militares en 2007- pues aseguró que su gobierno no tiene ningún interés en cerrar expedientes.

"Vamos a pedirle a Alejandro Encinas que nos responda... es un hecho que sucedió, creo que en el gobierno de (Felipe) Calderón, en la sierra de Zongolica, en Veracruz. Lo tengo presente, era una anciana que fue víctima, pues de un atropello, de un abuso.

"Hay que ver cómo está el expediente. Nosotros no tenemos ningún interés en cerrar expedientes, en dar carpetazos a los asuntos", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que cuando existen dudas acerca de la impartición de justicia lo ideal es "ventilar los casos", y hacer justicia, independientemente de los términos legales.

"Lo mejor es hacer justicia, no porque ya venció el término ya prescribió, ya no hay nada que hacer, no, (se debe de) buscar la forma para que los familiares de las víctimas queden satisfechos o sean atendidos, como lo merecen. Esa es nuestra política en todo los casos", aseveró.