Encontraron los cuerpos de jóvenes celayenses dentro de una fosa en Guanajuato

A-AA+

Una célula criminal integrada por "personas provenientes de otro estado" sería la responsable de la desaparición y muerte de seis mujeres celayenses. Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informaron anoche a EL UNIVERSAL que los cuerpos fueron encontrados en una fosa en la comunidad de Rincón de Centeno, en el municipio de Juventino Rosas.

Hasta este jueves habían sido identificados los cadáveres de cinco de las mujeres.

Por la mañana, el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, informó que en una serie de operaciones realizadas en la zona Laja-Bajío encontraron indicios de que fueron privadas de la vida "algunas de ellas", y que hay más de 12 detenidos por esos hechos.

Sin embargo, en ese momento no dio detalles del lugar o las circunstancias del hallazgo de los indicios ni de las detenciones realizadas.

Este anuncio tuvo lugar al cumplirse nueve días de la desaparición de Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años; Yoselin Daniela Zamorano Macías, de 20 años; Sandra Daniela Paredes González, de 24; Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25; Gabriela Barbosa Ruiz, de 48, y Rosa María Ramírez Ayala, de 42 años.

La madre de una de las víctimas, cuya identidad se reserva, dijo que la noche del 7 de marzo su hija y sus amigas iban a una reunión para un servicio de alimentos cuando se les perdió la pista.

El fiscal señaló que hay varias líneas de investigación del móvil. "No tenemos descartado nada en este momento; al contrario, yo creo que estamos en esta primera parte de la investigación preliminar".

Destacó el despliegue de un grupo de trabajo en la zona Laja-Bajío y —por los cateos que se hicieron entre la noche del miércoles y durante el jueves— "hemos tenido un número importante de detenidos que están involucrados en estos hechos".



Criminales, de otro estado

En una ficha informativa, la FGE remarcó que más de una docena de "criminales han sido detenidos por estar vinculados a diversos crímenes como la desaparición de seis mujeres en Celaya el pasado 7 de marzo, así como de la desaparición y asesinato del [empresario] Jair Édgar [Martínez], quien el domingo pasado fue levantado y asesinado en Irapuato".

Mencionó que se logró la desarticulación de células criminales integradas por personas provenientes de otro estado, que no identificó. El eje de Seguridad Pública del estado ha sostenido que la violencia criminal que se registra se atribuye a la lucha por la plaza entre el "Cártel de Santa Rosa de Lima" —al que se le señala como grupo local— y el "Cártel Jalisco Nueva Generación".