Encuentra ASF irregularidades en "Jóvenes Construyendo el Futuro"

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en los requisitos de elegibilidad y montos desiguales en la entrega de la beca, durante el 2019 en Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ASF detalló, en el informe de la Cuenta Pública Federal 2019, que tres mil 744 alumnos registrados en el programa social no cumplieron con los requisitos estipulados, ya que, superaban el rango de edad que era de 29 años.

"No todos los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos de elegibilidad, ya que, de los 357,923 beneficiarios, el 1.0% (3,744 alumnos) superó la edad máxima establecida de 29 años, al ubicarse en un rango de edad de 30 a 72 años; el 0.6% (2,144 estudiantes) registró un ingreso per cápita de su hogar superior a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI)", refirió.

Además, encontró que el 8.1%, lo que equivale a 29 mil 24 estudiantes, también eran beneficiarios del Programa Nacional de Becas; mientras que, 154 estudiantes beneficiarios que estaban inscritos en una institución de educación superior particular, la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no acreditaron que estos estuvieran recibiendo, por parte de las instituciones particulares, una beca del 100% para el pago de su matrícula.

Además, señaló, que 29 mil 360 alumnos, es decir el 8.2% de los 357 mil 923 becados, recibieron un monto diferente del establecido en los "Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro", de los cuales 29 mil 344 recibieron apoyos económicos superiores al monto correspondiente por cada bimestre, mientras que 16 becarios recibieron sólo un centavo.

"Asimismo, se emitieron dos Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la CNBBBJ y del Órgano Interno de Control en la SEP para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones normativas aplicables a los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del programa y al otorgamiento de las becas", señaló.