Encuentran sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa

ZACATECAS, Zac., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo se ha confirmado que, entre los restos encontrados en las fosas clandestinas de Concordia en Sinaloa, también fue encontrado e identificado el cuerpo de Ignacio Aurelio Salazar Flores, el otro ingeniero zacatecano.

Cabe mencionar que por la mañana se tuvo la noticia de la primera identificación, cuando familiares y fuentes de la Fiscalía de Zacatecas confirmaron que ya habían identificado el cuerpo de José Ángel Hernández Vélez.

Finalmente, la tarde de hoy también ya se ha informado que los familiares de Ignacio Salazar ya lo identificaron.

Esta versión se conoció primero en las redes sociales al circular condolencias para la familia de Ignacio, originario de Sombrerete, y después autoridades de la Fiscalía de Zacatecas informó que tienen conocimiento que la familia ya realizó el reconocimiento.

De esta manera, han localizado e identificado a los dos ingenieros zacatecanos que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en el municipio sinaloense de Concordia y que formaban parte del grupo de 10 trabajadores mineros que estuvieron desaparecidos por 16 días.