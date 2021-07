Encuesta es el método que establece el estatuto: Sheinbaum a Monreal

Luego que el senador Ricardo Monreal consideró que se debe utilizar otro método además de la encuesta para seleccionar al candidato de Morena a la Presidencia de la República, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este método así lo define el estatuto del partido morenista.

"No es si estoy de acuerdo, así está el estatuto de Morena, así lo establece el estatuto, no hay otra opción más que esa", dijo en conferencia de prensa.

A pregunta expresa si está dedicada a su promoción personal, Claudia Sheinbaum reiteró que está dedicada a ser Jefa de Gobierno en el 100% de su tiempo.

"Todo el respeto a todos, no tengo ningún problema con nadie, respeto al Senador y a todos", aseguró.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en 2024 estará en la boleta y espera que sea de la mano del partido guinda y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Voy a estar en la boleta espero estar con Morena y con el presidente López Obrador [...] soy un aspirante normal no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años", dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en su espacio en Radio Fórmula.

Indicó que estará puntual a la cita para 2024 y desea estar con Morena, ser candidato y ganar la presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador, con el fin de profundizar el cambio democrático y la transición política que se inició en 2018.

Sobre Claudia Sheinbaum como la candidata del Presidente, dijo que no cree que sea la candidata oficial, pero sí considera que López Obrador le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó.