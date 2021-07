"Encuestas en Morena no están desgastadas", afirma Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el método de encuestas que utilizan para elegir a sus candidatas y candidatos esté "desgastado", tal y como lo afirmó recientemente el coordinador del partido guinda en el Senado, Ricardo Monreal.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que ese ejercicio fue el que permitió obtener importantes victorias en los comicios del 6 de junio, por lo que se implementará en 2024.

"Morena es el único partido que se atreve a poner en manos de la gente las decisiones más importantes como quiénes representan los gobiernos o quiénes representan los congresos, entonces, mientras esté establecido en los estatutos, el mecanismo será por encuesta, y para 2024 también, es mejor que el pueblo decida quién debe continuar los trabajos de la transformación", declaró.

El líder guinda sostuvo que son los ambiciosos a quienes no les gustan las encuestas.

"Morena le pertenece a la gente, no le pertenece a ninguna persona, no le pertenece a ningún grupo, hay algunos que les gana la ambición y que no están de acuerdo con las encuestas cuando no ganan, pero cuando ganan ahí si les gustan", detalló.

Delgado Carrillo recordó que el 6 de junio ganaron 11 de 15 gubernaturas y la mayoría en San Lázaro "precisamente porque la gente decidió a través de las encuestas, entonces los resultados avalan que las encuestas son un buen mecanismo".

Dijo además que ese modelo de selección se estableció para no tener los vicios que terminaron dejando en mal a los otros partidos, como el amiguismo, el nepotismo y el influyentismo; "ninguno de esos vicio debe de entrar a Morena".

Finalmente, hizo una recomendación a quienes están interesados e interesadas en participar en 2024 por la candidatura presidencial.

"Que sigan como hasta ahora enfocados en sus tareas correspondientes, en dar resultados, en apoyar la cuarta transformación, en tener lealtad al Presidente de la República, porque eso es lo que va a evaluar finalmente el pueblo de México y lo que les va a dar la posibilidad de encabezar el proyecto de nación", concluyó.