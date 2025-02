Enfermera en Australia dice que mató a israelíes

MELBOURNE, Australia (AP) — Un hospital australiano está examinando los registros de pacientes después de que una enfermera afirmara en línea haber matado a israelíes, declararon funcionarios el miércoles, enfatizando que no se encontró evidencia de daño a los pacientes.

La afirmación parece ser la más reciente en una ola de ataques y retórica antisemita que ha agitado a Australia, donde se han vandalizado hogares, oficinas y negocios, y una escuela y dos sinagogas fueron incendiadas en poco más de un año.

Una fuerza de tarea policial, establecida para centrarse en los crímenes antisemitas en Sydney desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023, investiga posibles delitos derivados del video en línea, incluidos discursos de odio, indicó el ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, Ryan Park.

Autoridades en Sydney y Melbourne —las ciudades más grandes del país donde vive el 85% de la población judía de Australia— están investigando por separado el descubrimiento de un remolque que contenía explosivos, una lista de posibles objetivos judíos y ataques a dos sinagogas.

Dos enfermeros — un hombre y una mujer — que participaron en una discusión en línea con el influencer israelí Max Veifer durante un turno nocturno el martes en el Hospital Bankstown de Sydney fueron suspendidos el miércoles, y Park indicó que nunca volverían a trabajar para el departamento de salud estatal.

"Son individuos viles, repugnantes y desequilibrados", sostuvo Park a los periodistas.

El líder judío Alex Ryvchin, co-director ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, afirmó que ha habido un aumento del extremismo entre los profesionales médicos de Australia hacia la comunidad judía de Sydney.

"Durante meses, he estado escuchando de médicos en la comunidad que han estado advirtiendo sobre contenido extremo publicado por otros doctores y enfermeras en línea", afirmó Ryvchin a la televisión Network diez, añadiendo que este no era el trabajo de "individuos aislados".

"Esto es solo la punta del iceberg", agregó Ryvchin.

Las autoridades respondieron en cuestión de horas después de que se publicara en línea el video de los enfermeros, un hombre y una mujer que no han sido nombrados. Los intentos de contactar directamente a los enfermeros no tuvieron éxito y Veifer no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Veifer es un activista de derecha de Israel que utiliza grabaciones de conversaciones en video con usuarios de todo el mundo para publicitar sus cursos de inglés. Ha tenido algunos videos virales en los que intenta atrapar a personas haciendo declaraciones anti-Israel durante sus conversaciones. En una entrevista con el canal 14 de Israel el mes pasado, Veifer dijo que estaba haciendo los videos para revelar el antisemitismo y el sentimiento antiisraelí en el mundo.

En el video, los dos enfermeros pretendían ser doctores, según la secretaria del departamento, Susan Pearce. No hubo información inmediata de sus supervisores.

La enfermera femenina manifestó que no trataría a un paciente israelí, sino que lo mataría, mientras que el enfermero masculino usó groserías y un gesto de corte de garganta.

Park, el ministro de salud regional, aseveró que una investigación en el Hospital Bankstown no ha encontrado evidencia de que pacientes judíos hayan sido perjudicados.

"Hoy, a la comunidad judía, no solo les pido disculpas, sino que les aseguro esto: la atención que recibirán en nuestros hospitales seguirá siendo de primera clase", dijo Park, añadiendo que también se revisará el historial del hospital.