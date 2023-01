Enfrentamiento deja 4 muertos y el hallazgo de una fosa clandestina

A-AA+

El hallazgo de una fosa clandestina con cuatro cadáveres, armas de grueso calibre y equipo táctico descubierto en el rancho "El estribo· del ejido Alfredo V. Bonfil y balaceras en el ejido "José López Portillo" de Champotón, fue el saldo violento del martes pasado en esta localidad en donde tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Fiscalía General del Estado de Campeche minimizaron los hechos.

El Fiscal General del Estado Renato Sales Heredia dijo que es probable que se trate de grupos de la llamada delincuencia organizada y aseguró que están trabajando en las pesquisas del caso.

Extraoficialmente se supo que gente del grupo delictivo "Los Chapitos" y del llamado "Cártel Nueva Generación", estarían disputándose la "plaza".

Aseguran a los sicarios un fusil de asalto Ak-47

La titular de la SSPC, Marcela Muñoz Martínez, señaló que sólo se trató de reportes de detonaciones de armas de fuego en el ejido Alfredo V. Bonfil y no habló de los cuatro muertos, cuatro heridos, y el hallazgo de una fosa con cuatro cadáveres.

En los operativos, la Fiscalía de Campeche aseguró a los sicarios un fusil de asalto Ak-47 con cinco cargadores, un arma nueve milímetros, esposas, chalecos antibalas y la camioneta Toyota de doble cabina.

Asimismo, se supo que agentes de la Fiscalía ingresaron al rancho "El Estribo" donde encontraron una fosa común con al menos cuatro cadáveres sin identificar, equipos tácticos, armas y una persona que fue asegurada.

En los sucesos violentos del día de ayer también se reportó el enfrentamiento a balazos cerca del ejido "José López Portillo", del Municipio de Champotón, en donde una camioneta fue incinerada.

Luego de la detención de tres sicarios, la Fiscalía del Estado de Campeche halló en el rancho "El Estribo" una fosa clandestina con cuatro cadáveres aún no identificados.

En la sangrienta jornada —la más violenta de los últimos años— se registraron dos enfrentamientos a balazos en Bonfil y en un camino rural cerca del ejido Los Laureles.

El primero ocurrió como por la noche. A tres agentes ministeriales los agredió a balazos un grupo armado en la calle 1 de Bonfil, y fue abatido Guillermo Corona Jiménez, originario de Quintana Roo, integrante del Cártel de Sinaloa, y chofer de la camioneta donde viajaban los sicarios.

En relación con los hechos violentos en redes sociales se habló de la inseguridad e intranquilidad que ya están viviendo las familias de Campeche ya que ahora se están viendo escenas de "·ajustes de cuentas", asesinatos con armas de fuego, situaciones que hasta hace algún tiempo no ocurrían en la entidad campechana.

Por otro lado, también se averiguó que en el cruce de Chilam Balam, Champotón, fue rastreado un grupo de personas con rasgos foráneos a bordo de dos vehículos de color rojo, y una camioneta Silverado y un automóvil Toyota Corolla. Los grupos al parecer son parte de presuntos sicarios que ya están en la localidad campechana.

Ya entrada la noche y el amanecer de este jueves, fue encontrada una camioneta incinerada en una vía de terracería cerca del poblado José López Portillo 2, del módulo de Nayarit de Castellot, Municipio de Champotón. No hubo versión oficial de este suceso.