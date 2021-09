"Engañan a migrantes haitianos con promesa de ciudadanía en EU", detalla SRE

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que el creciente flujo de migrantes de Haití en México es producto del engaño de sus dirigentes, quienes les prometen que al llegar a Estados Unidos podrán obtener la residencia o la ciudadanía.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que en la conversación que sostuvo ayer lunes con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se habló de dar una respuesta regional a un creciente flujo irregular de haitianos provenientes de Brasil y Chile que buscan llegar a ese país.

"Los están engañando, es un periplo, imagínense salir de Haití, ir a Brasil, a Chile, tener condición de refugio, tener trabajo, hay niños que son nacidos en Chile o en Brasil y que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos porque nos van a dar la residencia o nacionalidad posiblemente. Es un engaño monumental, no es cierto", aseveró.

Ebrard Casaubon consideró que también se tienen que crear condiciones de desarrollo en Haití, que debe ser un apoyo regional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que mejore la situación en ese país lo más pronto posible.

En Palacio Nacional, el canciller informó que en los próximos días estará en Nueva York, en donde aprovechará para abordar el tema del flujo reciente de haitianos que sólo está pidiendo paso libre por México.

"Los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron ´vámonos a Estados Unidos para que ustedes les den el beneficio de esa disposición´, pero son a los que están en Estados Unidos y no los que lleguen. La conversación versó sobre ese tema en particular y tener una respuesta regional y este flujo queda atravesado todos los países de América Latina", agregó.