Enluta a Cananea muerte de líder minero de la Sección 65

En el Teatro de la Casa del Minero, el pueblo de Cananea se despide de Sergio Tolano Lizárraga, líder de la Sección 65 que por más de 13 años encabezó la lucha y huelga contra Grupo México, la cual llevó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El líder minero falleció en el Hospital General del Estado (HGE) en Hermosillo y esta mañana sus restos fueron trasladados a la ciudad del cobre. Se le hizo una guardia de honor en el mausoleo erigido a la memoria de los Mártires de Cananea de 1906 y posterior fue llevado al teatro minero.

Heriberto Verdugo, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia, convocó a los agremiados a las 16.00 horas para acompañar a la familia y seres queridos en el cortejo fúnebre hacia el camposanto.

Napoleón Gómez Urrutia expresó condolencias a los familiares y seres queridos del líder y amigo que lo acompañó en todo momento en la lucha contra el emporio de Grupo México.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento de mi entrañable compañero de lucha y amigo, Sergio Tolano Lizárraga, quien se destacó por ser un gran líder de la Sección 65 del Sindicato Minero en Cananea, Sonora. Descanse en paz", externó el senador.

A Sergio Tolano le sobreviven su esposa Rita, sus hijas Karina y Gabriela.

La lucha sindical del líder minero

La Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, inició la huelga en Mexicana de Cananea hoy Buenavista del Cobre, el 30 de julio del 2007.

La demanda laboral dice que por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, y en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene, así como la atención médica adecuada para los mineros y ex mineros.

Pararon labores mil 100 trabajadores, y a la fecha se encuentran en la lucha poco más de 650 personas. Al momento, han fallecido 37, otros mineros se liquidaron porque la economía no los dejó resistir una huelga tan prolongada.