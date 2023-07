Enrique Alfaro anuncia que se retirará de la política

A-AA+

"Yo no creo que se pueda hablar de diálogo cuando tú te sientas a platicar con alguien sin escucharlo, cuando tú te sientas a platicar con alguien sabiendo que vas a ignorarlo, eso no es diálogo, eso es monólogo, y esa ha sido la tónica de la relación (con Dante Delgado) en los últimos meses", señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al explicar por qué decidió no buscar la candidatura presidencial de MC y retirarse de la política al terminar su mandato.

El viernes pasado, después de que Alfaro hicera pública su decisión, el líder nacional de MC publicó en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con que Alfaro dijera que había faltado diálogo para construir la estrategia nacional de Movimiento Ciudadano rumbo al 2014.

Sin embargo, Alfaro insistió en ello este lunes en conferencia de prensa: "¿Cómo se puede hablar de una tercera vía de alcance nacional, si hace apenas unos meses tomaste la decisión unilateral de no tener candidatos en el Estado de México y en Coahuila? Yo creo que toda la ruta a seguir en Movimiento Ciudadano se debió haber platicado de otra forma con tiempo suficiente para poder implementar una ruta; decir hoy que vamos a tener un candidato o candidata en diciembre, pues ya para entonces a ver qué queda", dijo el mandatario.

Sin embargo, señaló que expresar abiertamente su postura y diferir con Dante Delgado no implica romper con él, pues es alguien a quien agradece el apoyo que dio a su proyecto político en Jalisco.

Alfaro dijo que si hace año y medio Movimiento Ciudadano hubiera tomado una ruta clara en lugar de postergar decisiones, estarían parados en otro sitio, pues se tenían a los perfiles más sólidos dentro de la oposición en ese momento.

"Samuel García y un servidor gobernábamos dos estados muy importantes del país, Luis Donaldo Colosio gobernaba la capital del estado de Nuevo León y era una figura con una gran potencia mediática; nosotros debimos haber trazado una ruta en aquel momento, si me hubieran preguntado si respaldaría una candidatura de Samuel o Luis Donaldo la respuesta es sí, siempre lo dije, pero el asunto es que no hubo definición, lo único que hubo de parte de la dirigencia nacional fue postergar, postergar, postergar, no definir, y esa ruta fue la que nos hizo mucho daño", aseguró Alfaro.

El mandatario dijo que su decisión está tomada y se retirará por completo de la política al terminar su mandato y se dedicará a otra cosa.

"Un día platique con el presidente López Obrador respecto a la que significaba retirarse de la política, él me decía que retirarse de la política implicaba un acto de determinación a prueba de todo, porque si dices que te retiras y estás ahí, y sigues grillando, y sigues haciendo, pues no te retiras; el día que yo me retire terminando mi gobierno, quiero hacerlo en serio, termina este ciclo de mi vida y viene otro, y me voy a poner otro objetivo grandote, lo digo de corazón, no les voy a decir qué pero ya medio lo saben, me voy a dedicar a otra cosa", indicó, dejando abierta la posibilidad de que, como se rumora, buscará ser director técnico de las Chivas.