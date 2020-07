Enrique Alfaro se solidariza con Rosario Piedra tras amenazas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó su solidaridad y respaldo a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien este jueves por la mañana denunció haber recibido amenazas por investigar el supuesto asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

A través de su cuenta de Twitter, Enrique Alfaro informó que ya estableció comunicación con Rosario Piedra e hizo un llamado a cerrar filas contra el enemigo común del país: la delincuencia organizada.

"Hace unos momentos, la presidenta de la CNDH, @RosarioPiedraIb, anunció haber recibido amenazas de muerte por su labor como ombudsperson, en particular por el caso de Giovanni.

"Nuestro país hoy enfrenta a un enemigo en común: la delincuencia organizada que pretende someter al Estado mexicano. Es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad", señaló el gobernador jalisciense.

Hace unas horas la presidenta de la CNDH dijo, en conferencia de prensa, que el domingo 8 de junio recibió llamadas y mensajes de más de 100 números diferentes para amenazarla incluso de muerte.

Uno de los motivos por los cuales habría sido amenazada es la investigación que la CNDH realiza sobre el presunto asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Según una hipótesis, el joven pudo haber sido golpeado hasta la muerte por las autoridades locales debido a que no tenía puesto un cubrebocas en medio de la contingencia sanitaria del Covid-19.

Ante las amenazas que recibió la ombudsperson, mismas que ya fueron denunciadas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Enrique Alfaro dijo estar comprometido con el respeto de los derechos humanos en la República.

"Establecí comunicación con ella (Rosario Piedra) para expresarle mi solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos", concluyó Enrique Alfaro.