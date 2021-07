Enrique de la Madrid se "destapa" para la Presidencia en 2024; buscará candidatura del PRI, PAN y PRD

Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo de 2015 a 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se unió a la lista de políticos "destapados" que quieren buscar la Presidencia de México en 2024.

Durante una entrevista realizada por La Revista Peninsular, el exfuncionario dio a conocer que tiene planeado ser el candidato que represente a la coalición "Va por México", del PRI, el PAN y el PRD, en las elecciones de 2024.

"Sí, voy a buscar tratar de convertirme en una opción de la alianza... Yo lo que quiero trabajar es en tratar de convertirme en una alternativa, por la narrativa y porque seas capaz de generar empatía, para que de aquí a dos años tengamos opciones", aseguró a dicho medio el hijo del expresidente Miguel de la Madrid.

También afirmó que la oposición no tiene muchas opciones si los partidos van por separado, por lo que es fundamental que la ciudadanía tenga alternativas en los próximos años.

"En la gran mayoría de los estados, ni el PAN ni el PRI ni el PRD ganan solos. Y me parece que este primer ejercicio, que todavía fue con poco tiempo, dio muy buenos resultados, y creemos que los que no estamos de acuerdo con el Gobierno actual tenemos la obligación de generar una alternativa".

De la Madrid no concuerda con que se puede ser pobre y feliz como la ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues "no tienes para comer las tres veces, no tienes para una vivienda digna, no tienes para vestirte bien, no tienes para mandar a tus hijos a buenas escuelas. ¿Cómo puedes echar luego el cuentito, pero estás feliz?".

A esto agregó que la coordinación entre los gobiernos estatales y el federal resulta bastante deficiente y provoca que los jóvenes busquen alternativas en grupos del crimen organizado.

Enrique de la Madrid es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Ha trabajado en el Banco de México; como coordinador general técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como director de Financiera Rural, actualmente denominada como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

El pasado 13 de julio el Canciller mexicano Marcelo Ebrard decidió lanzarse desde ahora por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, cuando todavía no se cumplen los tres años de que inició la actual administración federal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes 5 de julio que se retirará de la política en 2024 y mencionó a seis posibles sucesores. "¿Quién puede sustituirme? Primero tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Del flanco progresista liberal hay muchísimos", sostuvo.

Mencionó explícitamente, y en este orden, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Canciller Ebrard; al Embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.