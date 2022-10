Enrique de la Madrid sostiene que al PRI le urge formar alianzas de cara a 2024

A-AA+

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, urgió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a formar alianzas, pues sostuvo que solo juntos podrán dar la batalla en las elecciones presidenciales de 2024.

"Juntos sí podemos, necesitamos formar un gobierno de Coalición en el que cabemos todos, es así como podemos salvar a México, lo que está en juego es el país", señaló.

Al participar en el foro Diálogos por México, sostuvo que hay dos tipos de hombres, los que serán recordados por ser malos políticos y los que serán recordados por su buen trabajo. En esa materia, se declaró listo para ser parte del segundo grupo, como candidato a la presidencia de la República: "Yo sé de qué lado quiero estar y estoy listo para eso".

Enrique de la Madrid reconoció que el PRI del pasado "no fue capaz de reducir la brecha de la pobreza", "no fue capaz de enfrentar exitosamente a la delincuencia", e incluso "fue omiso al tolerar actos de corrupción de sus integrantes".

Por ese motivo, aseveró, "debemos comprometernos a que no volverá a pasar".

Señaló que el rumbo actual del país" es absolutamente inviable", pues estamos sumidos una crisis de inseguridad, de salud, y económica.

Por ese motivo, llamó a defender la gobernabilidad y la democracia, defendiendo con ello la autonomía del INE.

"No queremos volver al pasado, pero el presente, insisto, es inviable, y les aseguro que hay un futuro mejor", concluyó.