Entierran a familia que murió tras choque en la Autopista de El Sol

TOLUCA, Méx., mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Este viernes fueron enterrados siete de los nueve integrantes de la familia García Paulino que murieron en un accidente carretero en la Autopista de El Sol al regresar a Toluca desde Acapulco el martes de esta semana.

Sus familiares demandan a las autoridades guerrerenses que faciliten la entrega de los dos cuerpos restantes, pues aún deben atender a tres lesionados hospitalizados y pese a que intentan cumplir con todos los requisitos, parece que les ponen trabas, sin ser "empáticos con su dolor".

De acuerdo con Jessica Natalie Mercado Nieto, prima de los fallecidos, al menos 13 integrantes de su familia viajaron el domingo 21 de mayo a Acapulco, Guerrero, pero al volver dos días después, el martes de esta semana, alrededor de las 23:00 horas un tráiler los impactó en el kilómetro 201 de la autopista de El Sol, sólo hubo cuatro sobrevivientes, uno de ellos un bebé de 11 meses, quien está en el Hospital del Niño en Toluca, otra persona está hospitalizada en la Ciudad de México y uno más en el Centro Médico Adolfo López Mateos.



La familia se dedicaba a la venta de flores

La familia García Paulino tenía una florería en El Seminario, sobre la calle Laguna del Volcán, se dedicaban a trabajar y justo acababan de pasar el día más fuerte de trabajo, que fue el 10 de mayo y por ello salieron sólo un par de días de vacaciones. "No nos hacemos a la idea, no puedo creer que pasara esto", dijo Jessica Natalie Mercado Nieto, prima de los fallecidos.

Los fallecidos y lesionados viajaban en una camioneta de turismo Toyota, color gris, con placas NHB-90-96, iban acompañados la abuelita de la familia, hijas, nueras y nietos, pero el conductor de un trailer sin frenos impactó la camioneta en la que viajaban y "de milagro no cayeron al acantilado".

Los familiares reclamaron que hay muchas versiones, pues les han dicho que el conductor de la unidad iba drogado, pero lo que piden es que se haga justicia, porque al parecer quedará libre, "eso no nos parece justo".

Añadieron que por ejemplo, todavía falta resolver la situación del bebé, pues su mamá era una de las adolescentes menores de 18 años que murió en el accidente y todavía no saben qué pasará.



Deudos de las víctimas piden ayuda a las autoridades

En El Seminario, recibieron el apoyo de los vecinos y sobre todo de la delegada, quien les facilitó un espacio donde velar a sus familiares, además, de ayudarlos con algunos trámites, toda vez que dicen, hay trabas, porque cuando piensan que ya cuentan con todos los documentos que necesitan, en Chilpancingo les dicen que está incompleto el expediente.

"Así nos ha pasado, se suponía que nuestros familiares iban a llegar el miércoles y fue hasta 48 horas después que los vimos llegar a Toluca, algunos de ellos ya en estado muy deplorable y aún nos falta resolver la situación de dos de ellos", dijo Jessica.

Los deudos de las víctimas pidieron a las autoridades de Guerrero y del Estado de México que los ayuden, pues no saben cómo van a enfrentar los gastos de los lesionados, sobre todo a resolver la custodia del menor de 11 meses de edad, quien quedó sin su madre, con la que vivía.