Entre "corcholatas" hay unidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay unidad entre tres aspirantes de Morena para la candidatura presidencial de 2024: el canciller Marcelo Ebrard: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que además del senador Ricardo Monreal se incluya a más.

Reiteró que no habrá dedazo y que será el pueblo quien decida quién será el candidato del partido guinda para 2024.

"Pienso que tiene que haber atención a todos, que haya unidad, y lo están haciendo muy bien, están muy unidos Claudia, Marcelo, Adán, están incluyendo a Ricardo Monreal y deben de incluirse a todos y todos en unidad".

"Y el que va a decir es el pueblo, no hay dedazo, es que eso les cuesta trabajo entenderlo a algunos, porque también hay que tomar en cuenta que fueron siglos de imposición, que el presidente era el que decidía sobre el candidato. Siempre era así, ahora no, ahora va a ser la gente y va haber encuestas", dijo.

Este fin de semana, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, entregó una carta a las y los gobernadores de Morena para pedirles que cumplan con la tarea de promover la presencia de las corcholatas presidenciales Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal.

"El año que inicia será de la mayor importancia para nuestro movimiento y el futuro de nuestro país. Aunque es mucho lo que se ha logrado y los cambios en muchos aspectos de la vida nacional son profundos, el triunfo en la elección 2024 será definitiva para que la transformación iniciada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se consolide como un punto de inflexión en la historia de México", señala la misiva.

Delgado Carrillo, señala en el texto que la aceptación de la que goza el gobierno de la República "es indudable", mientras que el enorme cariño que el pueblo le tiene al Presidente, "son activos invaluables para que el cambio continúe".