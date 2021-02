Entre la escasez y la búsqueda de oxígeno en CDMX

Luego de que la Secretaría de Salud (Ssa) estableciera que la producción de oxígeno medicinal es prioritaria por la pandemia de Covid-19, algunos de los distribuidores de este elemento aseguran que la escasez es culpa de la demanda.

Es mediodía sobre la calzada de Tlalpan, aquí, en las tiendas de venta de oxígeno se siguen viendo filas de personas que buscan rellenar su tanque para familiares contagiados con coronavirus. En la tienda Oxígeno y Más, cerca de una veintena de personas esperan para rellenar su tanque. En este lugar, Luis Barbosa, paramédico y quien atiende el negocio, menciona que la escasez del oxígeno medicinal se debe a la alta demanda del producto.

"Aquí vienen alrededor de 100 a 200 personas a diario. Cuando hemos tenido falta de oxígeno pensamos que es por la cantidad de personas que requieren el producto y, por ello, no está alcanzando", afirma. Además, menciona que durante toda la pandemia han tenido exceso de trabajo. Los únicos momentos en los que bajó la demanda fue entre agosto y septiembre; sin embargo, detalla, después se incrementó.

"Estás últimas dos semanas nos hemos estado quedando sin oxígeno, a veces nuestro proveedor no llega o nos trae menos, si tuviéramos el suficiente, sin problema trabajamos", expone. Subraya que algunos lugares sí han aumentado el precio de llenado, algo que ellos no han hecho, pues su negocio tiene más de 15 años y siempre ha respetado el precio de los insumos.

Quien ha sido testigo de esos abusos en el cobro del llenado de tanques es Mariana Godoy, que ha recorrido varios lugares en busca del insumo para su madre. Recarga tres cilindros en un establecimiento de Tlalpan y Fray Pedro de Gante. La mujer ha gastado alrededor de mil pesos diarios en el llenado de sus tanques y vino a este lugar porque explica que en donde vive no hay o que suben los precios del producto.

"Nosotros hemos ido hasta a cinco lugares, desde Coyoacán hasta Polanco, buscando oxígeno y veo que depende mucho la disponibilidad que haya. Por mi casa no hay muchos centros de distribución y entonces es más cara la recarga, como 100 pesos más", detalla Mariana. Por esa situación, la mujer se traslada a este centro de distribución con sus tres tanques para poder ahorrar un poco más de dinero, pues en seis días, expone, se ha gastado más de 7 mil pesos en recargas, además del medicamento que le ha comprado a su mamá.

"Cuando es así, aunque haya más clientes y tengamos que formarnos, es mejor venir y rellenar los tres tanques de una vez a estar buscando lugares y pagando por un llenado de un solo tanque y que te salga más caro", dice. Cerca de ahí, en la colonia Toriello Guerra, hay otro caso similar. Javier Suárez, quien tuvo a su padre internado por Covid-19 y ahora está en rehabilitación en su casa, necesita oxígeno, por lo que también acude a rellenar.

Javier expresa que es el cuarto lugar que visita en el día, pues, comenta, en los demás no han tenido oxígeno o no han querido rellenar su tanque. "La recarga de este tanque es de 800 o mil pesos, en algunos lugares varía el precio.

"Lo que pasa es que hay escasez de oxígeno, ya que este es el cuarto lugar que hoy visitamos para ver si lo podían llenar. En algunos sitios no hay y otros están cerrados", explica Javier. Así, entre la desesperación de encontrar oxígeno medicinal, los familiares de pacientes con coronavirus no sólo tienen que lidiar con la enfermedad, también con la escasez de oxígeno y con la poca o nula disponibilidad en los centros de recarga.