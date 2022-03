Entre la omisión y la falta de empatía sigue el desastre en Tula

Son ya 201 días de que la familia Nieto Sánchez vio arrasado su patrimonio por el agua negra, tras la inundación del 6 de septiembre de 2020 en Tula. Desde entonces, nadie, ninguna autoridad, se ha acercado para apoyarlos, por lo que critican que tengan presupuesto para un Maratón Internacional.

Jorge Nieto cuenta que los damnificados por el río Tula han sido burlados y olvidados. No fueron suficientes ni las muertes ni los daños materiales que sufrieron los habitantes de ese lugar. Los reflectores sólo estuvieron en los primeros días de la tragedia, ahora en Tula cada quien sale con sus propios medios.

Explica que la casa de sus padres - Javier Nieto y Martha Sánchez, dos ancianos de 84 y 79 años de edad - tuvo pérdidas valuadas en 700 mil pesos, y las autoridades les dieron sólo 10 mil pesos.

Hasta ahora ya van 360 mil pesos en gastos en reconstrucción, que aseguró Jorge, son de los ahorros que tenían sus padres.

El enojo de él y otros damnificados es mayor porque este fin de semana se llevó a cabo en Tula el primer Maratón Internacional Cruz Azul 2021, donde la alcaldía ha volcado sus esfuerzos, con una inversión de más de un millón de pesos, según los afectados.

Fue por eso que se manifestaron durante el maratón con pancartas para exigir una indemnización y otras con el mensaje "No te escondas Badillo", en un llamado de atención al alcalde.

Consideran que la presidencia municipal a cargo del perredista Manuel Hernández Badillo ha quedado a deber a los habitantes de este lugar, la inconformidad en contra de su administración crece todos los días.

La falta de atención a los damnificados, de obra pública y de seguridad han sido señalados ante un gobierno que dicen ni los ve ni los oye.

Pero lo verdaderamente dolió a los afectados de la inundación fue la entrega de colchones de segunda mano, dicen, se aprovecharon de su necesidad y les dejaron para dormir colchones que ya habían sido usados, sucios y con insectos.

Mantas donde se acusa que a Tula no se inundó sino que la inundaron, otras donde se señalan los montos de pérdida que tuvieron y algunas más donde se puede leer "sabías que hoy corres en una de las ciudades con más casos de cáncer en su población".

Dicen que son pocas las esperanzas de que los escuchen, sin embargo, no dejarán que su voz calle, hasta el último aliento denunciarán que en esta ciudad el gobierno los trata como ciudadanos de segunda.