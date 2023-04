Entre México y China no hay contrabando de fentanilo, dice Zhang Run

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El embajador de China en México, Zhang Run, dijo ante senadores mexicanos que entre los dos países "nunca se ha detectado ningún problema de contrabando de sustancias de fentanilo, ni tampoco hemos recibido el informe de la parte mexicana de ningún caso percatado".

"Es totalmente mentiroso, no está basado en los hechos y sirve solamente para exculpar a otros países, un problema interno de ellos", los señalamientos a China de ser el país donde se fabrican los precursores químicos para elaborar fentanilo.

"La raíz del abuso del fentanilo radica en los propios Estados Unidos de América, ese país hasta el momento todavía no ha puesto en control las sustancias de fentanilo y además el tema del abuso de esa droga es cada vez más fuerte", indicó en la sede legislativa.

"Por eso pedimos que la parte norteamericana pueda mirar de frente ese problema propio y reforzar el control y monitoreo domésticos para reducir la demanda de fentanilo".

El diplomático expuso que a partir de 2019, China puso control a todas las variedades de sustancias de fentanilo y reiteró que entre México y su país no se ha detectado ningún problema de contrabando.

"Y a partir de 2019, año en que China puso en control todas las variedades de sustancias de fentanilo entre China y México nunca se ha detectado ningún problema del contrabando de sustancias de fentanilo ni tampoco hemos recibido el informe de la parte mexicana de ningún caso percatado".

Consideró que en la prensa mexicana se ha prestado atención al supuesto problema de la introducción de sustancias de fentanilo de China a México y aprovechar México para ingresarlo a Estados Unidos.

Al respecto, comentó que la embajada china, como el vocero de la Cancillería, han hecho pública "nuestra posición y quiero reiterar que nosotros bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra el Narcotráfico, China siempre ha participado en la cooperación de ejecución de la ley en contra del narcotráfico a nivel internacional".

"Y nosotros hemos sido el primer país del mundo en poner bajo control formalmente todas las variedades de las sustancias de fentanilo y siempre hemos realizado un estricto control y monitoreo de los productos químicos que son precursores del fentanilo".

Sin embargo, anunció que México y China reforzarán su cooperación contra el fentanilo y antinarcóticos en general.

"Hemos respondido a la parte mexicana a través de canales diplomáticos y ambas partes están de acuerdo en reforzar aún más nuestra cooperación antinarcóticos bilateral, así como la cooperación en otras áreas".

Reiteró que no hay ningún caso de incautación de fentanilo o de precursores para su fabricación procedentes de China.