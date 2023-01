Entre molestia y acato, entra en vigor la nueva ley contra el tabaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- El pasado domingo entró en vigor la Ley General en contra del Tabaco, lo cual prohíbe fumar en espacios públicos y la exhibición del producto en puntos de venta, sin embargo, esta nueva ley ha generado molestia y acato entre la gente de la Ciudad de México.

"Es una falta de respeto a nuestros derechos, uno como fumador sabe los pros y contras de fumar, por qué deciden ellos por mí. Yo he fumado desde los 14 años y estoy bien de salud", comenta Rui.

Comenta Rui de 57 años, proveniente de Portugal, quien fuma un cigarro mientras plática con un colaborador en la Plaza del Monumento a la Revolución en la capital mexicana.

Luego de saber que desde el domingo está prohibido fumar en plazas públicas, su molestia es evidente. Da una bocanada de humo de cigarro y con ella suelta con enojo sus argumentos.

"Es que no pueden decidir por mí. De donde vengo todos fuman. Incluso hay una especie de ceniceros enormes para que los peatones dejen la colilla. Aquí no hay ni botes de basura en las plazas públicas. Lo entiendo en lugares cerrados, ¿pero abiertos?, es una violación a mis derechos", enfatiza.

Prohíben fumar en restaurantes de CDMX, aún con terraza

Entre las nuevas disposiciones que la nueva Ley General en contra del Tabaco, también se prohíbe a restaurantes, aun con terraza, que sus comensales fumen en área de lo contrario serán sancionados.

En la periferia del Monumento a la Revolución, algunos restaurantes con terraza ya exhiben el letrero que por obligación deben poner en su negocio. Ahí también se observa que ningún cliente está fumando.

"Son disposiciones desde arriba, así que las tenemos que acatar, porque luego nos multan. Por eso nosotros ya hemos puesto el letrero de "Espacio libre de humo" desde ayer y ya saben los clientes que no se puede fumar", comenta la encargada de un restaurante que omite dar su nombre.

A pregunta expresa de si un cliente se ha molestado por la medida, la encargada menciona que no, aunque si dice que molestos se salen a la calle a fumar.

Además, entre las medidas de la nueva Ley contra el Tabaco, está la de no exhibir el producto en puntos de venta. Medida que cadenas de tienda de conveniencia han acatado, pues en ninguna está a la vista los cigarros, pues con una manta negra está cubierta su exhibición.

"Ahora ya es más fácil que se droguen aquí afuera a que fumen algunos clientes. A nosotros desde la semana pasada nos pidieron no exhibir cigarros. Por eso están tapados", menciona una vendedora de una tienda, quien omitió dar su nombre.

Sin embargo, en un recorrido por la Avenida Juárez, algunos comercios de revistas o dulces tienen en exhibición y hasta con letreros la venta de cigarros. Algunos como medida preventiva los tienen volteados. Aún así se alcanzan a ver los cigarrillos.