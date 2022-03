Entre presuntas irregularidades, realizan elecciones extraordinarias en Veracruz

VERACRUZ, Ver., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- En medio de acusaciones sobre presuntas irregularidades se llevan a cabo en Veracruz elecciones extraordinarias en cuatro municipios donde se anularon, por diversas anomalías, los resultados del pasado proceso comicial del 6 de junio del año pasado.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) instaló un total de 71 casillas receptoras del voto en los municipios de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

En total podrán ejercer su derecho a votar 33 mil 701 ciudadanos, ello en medio de fuertes dispositivos de seguridad puestos en marcha por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Al inicio de la sesión del Consejo General del OPLE, el representante del PRD, Balfrén Martín Carrasco Castán, denunció que la presencia de grupos armados con la complacencia de elementos de la Fuerza Civil y las demás fuerzas del orden.

"Claro que no están haciendo su trabajo de garantizar la paz y la seguridad para los habitantes. La democracia pende de un hilo con acciones como esta. En el PRD hacemos un

llamado para que se ponga atención y se usen los mecanismos para garantizar un voto libre y secreto, que gane el que la gente elija y no el que el Gobierno elija y se respete el triunfo de manera libre y civilizada", solicitó.

Asimismo, el representante perredista informó que este domingo, en la comunidad de El Cepillo, en Chiconamel llegaron paquetes abiertos, además de que ayer sábado, repartieron panfletos para decir que el candidato del Sol Azteca había robado y que lo meterían a la cárcel.

En tanto, el representante del PRI, Zeferino Tejeda Uscanga, denunció que en el municipio de Amatitlán se usó una ambulancia del DIF Municipal para transportar cerditos, pollos y otros apoyos para ofrecerlos a cambio de beneficiar a la candidata de Morena y PT, Esmeralda Clara Rodríguez.

Y acusó al director del Registro Civil del municipio de Platón Sánchez, de prometer servicios básicos para los habitantes de ese lugar a cambio de votar a favor de la candidata de Morena, en Chiconamel, Yoseline Franco.

Por lo que llamó a la cordura y a la no intervención de autoridades estatales en la jornada electoral, así como la garantía de seguridad para que la ciudadanía acceda a votar en paz y de manera libre.