Entre risas, AMLO se niega a disculparse con Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a dar una disculpa a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) por haberlo destapó como candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que él solo dio a conocer la lista de 43 políticos y figuras que aparecen en notas periodísticas como posibles candidatos y en donde se ha mencionado al consejero presidente del INE.

Adelantó que actualizará esta lista porque ya suman cerca de 100 aspirantes para las elecciones de 2024.

"Ayer el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova lo acusa que usted fue quien lo destapó como candidato de la oposición y ni siquiera se ha disculpado porque él está impedido constitucionalmente, ¿qué le responde al respecto?", se le preguntó.

"Nada", respondió entre risa.

"¿No emitiría esta disculpa que pide el consejero?", se le siguió cuestionando.

"No, yo di a conocer aquí una lista de los que se ha pronunciado o los han propuesto o aparecen en las notas periodísticas y él aparece como posible candidato. Creo que di a conocer 43, ahora ya deben de ser más de 100, ya voy a dar conocer la nueva, la voy a actualizar", dijo.

"Lo que él dice es que fue usted quien sugirió que sería el candidato de la oposición con el afán de mermar el trabajo del Instituto", se le señaló.

"No, desde antes ya lo habían dicho, de eso no tengo duda, ya había algunos manifestando, ya se había hecho público de que su actuación tenía que ver con la idea de que él fuese candidato del bloque conservador, pero si no puede legalmente, pues no", respondió.