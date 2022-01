Entrega INE a Hacienda petición de ampliación de recursos

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó esta mañana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la petición de una ampliación de presupuesto.

La autoridad electoral solicita mil 738 millones de pesos adicionales a su presupuesto, para poder llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo a la ley.

Esta solicitud fue aprobada ayer por el Consejo General del INE y se espera una respuesta a mas tardar el 31 de enero.

---Instituto acuerda pedir dinero a Hacienda

El Instituto Nacional Electoral hizo un nuevo ajuste a su presupuesto y logró generar mayor ahorro que le permite destinar más dinero a la revocación de mandato, por lo que ahora tiene un déficit de mil 738 millones de pesos, que se le solicitarán a la Secretaría de Hacienda.

El Consejo General del INE aprobó ayer hacer a la dependencia la solicitud correspondiente. Para ello, el instituto pidió que la respuesta se tenga a más tardar el 31 de enero próximo, pues es necesario llevar a cabo todos los preparativos para el ejercicio y, a más tardar, la convocatoria se debe lanzar el 4 de febrero próximo.

Con esta decisión del Consejo General se acata la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al INE a realizar y gestionar las adecuaciones necesarias a su presupuesto para garantizar el desarrollo de las actividades calendarizadas para la organización de la consulta de revocación de mandato. El tribunal ordenó que no se deben afectar las obligaciones constitucionales legales, estatutarias y laborales.

--No hay posibilidades para destinar más recursos al INE: Segob

Esta mañana, Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), aseguró que no hay "margen y no hay posibilidades" para destinar presupuesto adicional al INE.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de Gobernación aseguró que no hay registro en la historia de los presupuestos que se haya otorgado a un órgano autónomo una cantidad presupuestal adicional.

"Menciona hace unos minutos que estaba el presupuesto muy comprometido, es decir, que de primer momento ¿se está descarando ya esta ampliación presupuestal dado estos compromisos que tiene el presupuesto? ¿Es un descarte de inicio?"

"Vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso, lo que este grupo de trabajo que ha venido analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal a un órgano autónomo".