Entregan a Sector Salud Medalla Belisario Domínguez

El Senado decidió otorgar la Medalla Belisario Domínguez al sector salud, "por su incansable lucha contra el Covid-19".

Por unanimidad, el pleno aprobó esta designación que planteó la comisión Medalla Belisario Domínguez, y antes de la votación senadoras y senadores de las bancadas dijeron que es el reconocimiento mínimo que merecen quienes han arriesgado su vida, y la han perdido, incluso, en la atención a miles de personas que se han contagiado de este mal.

"Estoy seguro de que si el doctor Belisario Domínguez viviera, estuviera al lado de los doctores y enfermeros que luchan contra el Covid-19", afirmó el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, en la sesión en la que se ha conferido la máxima distinción que otorga el Estado a un mexicano, en este caso será el primer grupo a quien se distingue.

Ïndira de Jesús Rosales San Román (PAN) pidió que a la medalla le siga la disposición de presupuestos suficientes para que el sector salud haga frente a la pandemia.

Manuel Añorve Baños (PRI) dejó en claro que su bancada estará porque la medalla sea recibida por un médico o una enfermera de quienes han estado en la atención directa de enfermos de Covid-19. Dijo que no se debe permitir que la reciba el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell.

En la sesión solemne que se llevará a cabo en febrero de 2021, "que no se empeñe la ceremonia con el hecho que estuviera (Hugo) López-Gatell representando a los trabajadores de la salud; lo digo con respeto y representando a mi bancada", indicó Añorve.

Germán Martínez Cázares (Morena), ex director del IMSS, reiteró su propuesta de que el galardón sea recibido por el líder del sindicato de Seguro Social, Artiro Olivares Cerda, y dijo que se opondrá a que sea puesta en manos de alguien del personal administrativo.

La presidenta de la Comisión Belisario Domínguez, Sasil de León Villard (PES) dio a conocer el dictamen que otorga la medalla 2020 al personal del sistema de salud, "por su incansable lucha contra el Covid-19, en México".

Agregó que se premia "a quienes continúan arriesgando todos los días el buen más valioso que es la vida".

Informó que fueron postulados 442 candidatos, y un gran número de ellos correspondió a personal del sector salud.

Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), en funciones de presidente de la mesa directiva, dio la palabra a Indira de Jesús Rosales San Román, quien dijo: "Que con la medalla llegue el presupuesto".

La senadora Rosales San Román padeció contagio de Covid-19, en octubre pasado.

Rocío Abreu Artiñano (Morena) expresó un reconocimiento "a ese gran ejército, a todos esos héroes, que son médicos, enfermeras, personal de limpieza y lavandería, administrativos, y tener presente que muchos de ellos han fallecido". Pidió generar conciencia de autocuidado de la población y así, "ayudemos a salir de esta pandemia".

Josefina Vázquez Mota (PAN) señaló que en México está el mayor porcentaje de personal de salud muerto por Covid-19; de los siete mil que hay en el mundo, mil 320 son mexicanos.

Reconoció que el personal de la línea de riesgo de contagio ha trabajado "con carencias, con la compra de sus propios materiales para atender pacientes, con fatiga, y con profundo compromiso y amor a su vocación para salvar vidas".

Alejandra Reynoso Sánchez (PAN) agradeció la vocación de quienes atienden a enfermos del coronavirus, y previno que "estos son momento tan complicados que no se han terminado".

Al personal de salud que gana la medalla Belisario Domínguez 2020, los llamó "héroes, heroínas, que son seres humanos con nombre y apellido, que les duele, sufren, lloran, ausentes de sus familias". Que el galardón "sea una pequeña señal de todo lo que merecen y todo lo que aún se les debe".

Emilio Álvarez Icaza, sin partido, dijo que "con alegría me sumo al dictamen que torga la medalla al personal médico; es dramático que México sea el país de más personas de salud que ha perdido la vida".

"Ojalá que la medalla sirva para mejorar la condición de protección, salud y resguardo", de quienes atienden enfermos de Covid-19, y señaló que "sin presupuesto y sólo con discursos no vamos a proteger al personal de salud".

Dijo que la medalla "debería ser entregada a un médico, enfermera o un familiar de alguno de ellos que han perdido la vida, en representación de todas ellas.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morerna) dijo que "ha habido más de mil 400 muertos en nuestro país", entre el personal médico que atiende a enfermos en la pandemia y resaltó que la designación de la medalla "es un justo reconocimiento".

Como presidente de la mesa directiva del Senado, Ramírez Aguilar, comentó que va a ser cuidadoso de quien sea la persona que reciba la medalla en representación de los miles de personas del sector salud.