Entregan constancia como gobernador electo de Querétaro a Kuri

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entregó la constancia de gobernador electo al candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), Mauricio Kuri González. Gerardo Romero Altamirano, presidente del órgano electoral, destacó que el nuevo gobernador triunfa "con un gran margen de legitimidad", debido a que alcanzó el 54% de los votos emitidos en la jornada electoral del pasado 6 de junio, pero además con una diferencia de casi el 30% de la candidata que ocupó el segundo lugar.

"Eso en nuestro sistema democrático augura condiciones de gobernabilidad y en consecuencia mejores oportunidades para nuestro estado (...) Queda atrás la contienda y toca ponerse a todos la camisa de Querétaro", expresó. Reconoció a las más de 25 mil personas que trabajaron durante 20 horas continuas sin remuneración económica, solo con el propósito de cumplir con Querétaro y su gente, en una jornada electoral ordenada y con un ambiente de cultura cívica.

Altamirano añadió que, el 6 de junio, 437 personas resultaron electas para ocupar un cargo de elección popular, y las constancias de mayoría que así los legitiman se han entregado en días pasados. Kuri González agradeció al dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, al dirigente estatal Agutín Dorantes, así como a su familia, quienes lo acompañaron en la entrega del documento.

Coincidió en que las elecciones quedaron atrás y ahora le toca gobernar para todos, "será el gobernador de la unidad y también tengo la vara muy alta de superar el trabajo del actual gobierno". Aunque dijo, eso también sirve de base para llegar más alto y convertirse en el primer gobernador post pandemia, lo cual también significa una nueva realidad y un panorama distinto con respecto a los retos a enfrentar. "Seré un gobernador para todos y todas, espero refrendar la confianza de quienes votaron por mí, ganarme la de aquellos que no lo hicieron y convencer a quienes se abstuvieron que la democracia es un bien que hay que defender y ejercer".

De la campaña, aseguró, tiene la obligación de hacer posibles las demandas y por eso su gobierno se va a nutrir de cada una de las familias que lo dejó entrar, así como de cada persona que le concedió ideas, pero también de aquellos que con su crítica mostraron una realidad que pueda mejorar. "Seré el gobernador de la unidad, porque eso es lo que más necesita el estado y el país en estos momentos, unidad para que aquellos que se esfuerzan y luchan no les está alcanzando sientan una mano solidaria", enfatizó.

También habrá unidad para quienes quieran invertir tengan la certidumbre, los que se quieran superar encuentren un respaldo, para seguir poniendo en alto el nombre de Querétaro. "Vamos por un gobierno sensible y solidario, con todas y con todos, que no haga divisiones ni diferencias, pero sobre todo que las familias queretanas vivan mejor, que se sientan tranquilas y orgullosas de haber nacido o haber escogido a Querétaro como su lugar para vivir y lograr su patrimonio", subrayó.