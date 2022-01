Entregan decenas de juguetes en la Catedral Metropolitana de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Fue al final de la homilía dominical, presidida por el Obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Salvador González Morales y el de Deán de la catedral Metropolitana, Ricardo Valenzuela, cuando los obispos entregaron juguetes a los niños presentes en la celebración religiosa.

Ante la sorpresa de algunos de los ellos, atrás del atrio principal, una mesa llena de regalos los esperaba. En ese lugar, decorado con globos con los colores del Vaticano, los obispos entregaron personalmente bolsas con juguetes y dulces por la pasada celebración del Día de Reyes.

Uno de los niños sorprendidos fue la pequeña Eleonor de 9 años, quien acudió con su madre Lenina a escuchar la homilía dominical y que sin saber salió de la catedral metropolitana con una muñeca y unos dulces por Día de Reyes.

"Fue muy bonito recibir este regalo de manos del padre. Además es bonito que le puedan dar juguetes a los niños que no tiene la suerte de recibir regalos en Día de Reyes", dijo la pequeña.

Por su parte, su madre considero un gran detalle de la Catedral dar juguetes a los niños, pues algunos de ellos no tienen la posibilidad de recibir esos regalos.

"Es bonito que lo hagan. No nos lo esperábamos. Además es bonito porque hay pequeños que no pudieron recibir regalos de Día de Reyes, así que es un gran detalle de la Catedral", explicó.

Así como ellas, la señora Verónica junto a su hijo José Emiliano de 10 años se llevaron la grata sorpresa, pues el pequeño salió de la catedral con una bolsa con un Robot y unos dulces adentro como regalo de Día Reyes.

"Es un detalle muy bonito por parte de la Iglesia, nosotros sólo venimos a escuchar misa y ya hasta salimos con un regalo para mi hijo. Sólo nos dijeron que pasáramos atrás del atrio y que ahí el padre nos daría un regalo", dijo la madre.

Por su parte, José Emiliano con regalo en mano se dijo feliz por los juguetes, ya que mencionó que lo hace creer más en los Reyes Magos, "está muy bonito que los padres nos den juguetes. No lo esperaba. Vine con mi mamá a oír misa y salí con un juguete. Esto me hace creer más en los Reyes Magos, me siento muy feliz".