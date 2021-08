Entregará asociación estatua a López Obrador por "sus éxitos"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- A unos días del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la asociación civil Realidades Mi Mundo Mágico informaron que mandaron a elaborar una escultura del Ejecutivo federal en dimensiones reales como reconocimiento "a sus éxitos" durante su gobierno, y la cual buscarán que sea instalada en Palacio Nacional.

La escultura, que fue enviada a fundición en marzo pasado y entregada en abril, fue elaborada por el artista Oscar Ponzanelli.

En la escultura se observa al presidente López Obrador vestido con traje y sosteniendo un documento con ambas manos.

Eduardo Abelardo, presidente de la asociación, informó que la obra será entregada al presidente López Obrador como muestra de su "incansable trabajo en la lucha contra la corrupción política y por conseguir la vacuna contra la pandemia y por el bienestar social de nuestro pueblo México".

"Nos unimos un grupo de toda la República mexicana que somos seguidores de nuestro presidente y viendo sus logros, su éxitos pensamos, a través mi asociación, realizar un monumento con el lema `No más corrupción política, no al crimen organizado y sí al bienestar social´", señala en un video subido a su cuenta de Facebook.

El fundador de la organización informó que también se tiene listo un busto del presidente López Obrador y el cual se planea entregar, detalló, a personas destacadas del país, como deportistas, artistas o incluso, gobernadores.

Señala que en conferencia de prensa de este viernes 27 de agosto, dará a conocer más detalles de la obra.

AMLO no quiere estatuas. El 2 de octubre de 2019, el presidente López Obrador anunció que cuando termine su periodo al frente de la Presidencia se retirará de la política y que no quiere que le pongan su nombre a calles o se instalen estatuas de él en el país.

"Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024, quiero estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme, y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También no quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas u homenajes, nada de eso", dijo.

En junio del año pasado, EL UNIVERSAL documentó que calles, colonias, callejones, incluso avenidas son algunos de los espacios urbanos que en México llevan el nombre o el apellido de Andrés Manuel López Obrador.

En una revisión hecha por esta casa editorial a los registros de calles del país, se encontró que en al menos seis entidades —Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz— llevan el nombre del Jefe del Ejecutivo federal, a pesar de que ha declarado que no desea que ninguna lleve su nombre.