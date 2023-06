Entregaré la estafeta y espero que se le dé continuidad a la 4T: AMLO

A-AA+

METZTITLÁN, Hgo., junio 6 (EL UNIVERSAL).- Un día después de que cenara con los aspirantes presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en 2024 se le dé "continuidad a la transformación" y entregará la estafeta, afirmó, a quién "el pueblo decida".

Al encabezar la firma del Plan de Salud IMSS-Bienestar de esta entidad, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que no puede permanecer en la Presidencia porque es partidario del sufragio efectivo y que no se debe de permitir la reelección.

Reiteró que tras el fin de su administración cierra su ciclo, se retira y se jubila pues "ya contribuí al desarrollo del país".

"Vamos a entregar la estafeta, y yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando. Yo no me puede quedar porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección; no debe de permitirse la reelección.

"Además, ya termino, cierro mi ciclo y me retiró, ya me jubiló, ya contribuí al desarrollo del país, y voy a entregar la estafeta a quien el pueblo decida. Tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder", agregó.