"Entregaremos la estafeta a hombres o mujeres con ideales", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que se está formando un relevo generacional para entregar la estafeta en 2024.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal confió en que entregue la Presidencia de la República a mujeres y hombres con ideales, y que le tengan amor al pueblo.

"Falta tiempo, en mi caso me faltan tres años, si así lo decide el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el Creador, tres años, y hasta ahí llegué porque -ya lo he dicho varias veces- me voy a retirar, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada, ya termino mi ciclo.

"Y se está formando un relevo generacional, que también eso es parte del trabajo que llevamos a cabo, que podamos entregar la estafeta a mujeres, a hombres con ideales, con principios, que le tengan amor al pueblo para seguir engrandeciendo a México", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal informó que este fin de semana se reunió con Carlos Merino, gobernador interino de Tabasco, de quien afirmó que le tiene "toda la confianza" y "no va a fallar".

"Hablé con Carlos Merino, nuevo gobernador de Tabasco. Le tenemos toda la confianza, es parte del movimiento de transformación y no tenemos duda, él no va a fallar, va a estar sirviendo al pueblo con lealtad, con honestidad porque eso es muy importante", manifestó.