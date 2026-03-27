Entrena grupo élite de GN

Ciudad de México.- Elementos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional (GN) efectuaron prácticas de adiestramiento, las cuales forman parte de la estrategia de seguridad contra la crimen organizado y eventos masivos como el Mundial 2026.

Cabe decir que el pasado 22 de febrero integrantes de este grupo de élite participaron en el operativo donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco.

En las instalaciones de la Guardia Nacional, localizadas en el predio CDMX-B "Chinampac", los elementos ejecutaron prácticas de tiro de sistema virtual, tiro en stand con pistola, con fusil, práctica con agresión y rescate de un rehén, y descenso en área urbana.

El teniente coronel de la GN, Jesús Manuel Cabrera Hernández, segundo comandante de la FERI dijo a El Universal que tienen una misión asignada que consiste en llevar a cabo operaciones con la finalidad de combatir y erradicar la delincuencia, garantizar y defender la integridad y la soberanía del territorio nacional.

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Además, los elementos tienen la capacidad para realizar operaciones de alto impacto en áreas de incidencia y con presencia de delincuencia organizada.

"Tenemos el stand virtual con 120 escenarios diferentes, van desde prácticas de tiro estáticas, en movimiento y situaciones en las cuales el elemento necesita pensar y analizar el entorno en el cual se encuentra para tomar una decisión adecuada que le permita resolver el problema que se le presenta", refirió.

El teniente coronel indicó que la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la GN tiene un efectivo total de 497 elementos y de ellos 30 son mujeres.