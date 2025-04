Revelaciones de Alex Bisogno sobre robo en casa de Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alex Bisogno aclaró lo referente a una fotografía que circula en redes desde hace unos días en la que aparece él rodeado de hombres jóvenes, amigos de su fallecido hermano Daniel Bisogno, se dijo que la imagen fue tomada en la casa de Daniel, y se especuló que el mismo Alex habría permitido supuestamente que se "desmantelara" la casa del conductor de "Ventaneando".

Estas especulaciones surgieron luego de que Pati Chapoy dijera en su programa que unas personas habrían asaltado la casa de Daniel ubicada en el Pedregal, y que por ello, Cristina, exesposa de Daniel y madre de su hija Michaela, habría cambiado la chapa del inmueble.

Las palabras de Chapoy se dieron después de que Alex Bisogno informara en un comunicado que había un distanciamiento con Cristina a raíz de que ella empezó por su cuenta un juicio de intestado, pues Daniel no dejó testamento.

"No entiendo por qué pusiste ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están alado de las cenizas de tu mamá. Si se cambió la chapa de la casa del Pedregal, fue por una razón Alejandro, y tú la sabes, tú sabes quién se metió a esa casa y quién prácticamente le robó a Daniel, a la hija de Daniel, de esa casa", dijo Chapoy.

Alex Bisogno, quien reposteó en su cuenta de Instagram la foto que ha dado de qué hablar, aclaró en entrevista con René Franco que dicha imagen no se tomó en casa de su hermano como tanto se ha dicho, sino que la reunión se realizó en su departamento.

Se trató de una reunión con los mejores amigos de su hermano Daniel, la cual se realizó con la única finalidad, dijo, de recordar las vivencias que cada uno tuvo con el fallecido conductor.

"Las personas que aparecen en esta fotografía son parte de los mejores amigos de Daniel, que además estuvieron muy cercanos a él en esos últimos años de su vida y a los cuales él quería muchísimo", contó.

Lamentó que por esa foto, que ni siquiera fue en casa de su hermano, se haya dicho que él les abrió la propiedad a sus amigos para que se llevaran cosas de Daniel como recuerdo, además de que supuestamente se "pusieron bien borrachos".

"Es mi departamento y tengo como comprobarlo; es mi casa, nunca he metido a nadie a la casa de Daniel, esa es una mentira vil y quien lo haya dicho está mintiendo y les quiere ver la cara, no es verdad", aseguró.

Alex Bisogno admitió que sí robaron en la casa de Daniel, que las pruebas las tiene él y que en su momento tal vez las mostrará si es que fuera necesario, eso sí, fue enfático al decir que desde que murió el conductor, no se ha sacado nada de su casa que él no hubiera autorizado.

"Sí robaron en casa de Daniel, pero no cuando él falleció, esas pruebas las tengo yo; obviamente no fue alguien cercano a la familia, sí fue víctima de un atraco, lo platicaré en su momento si es necesario, aunque eso forma parte de las cosas personales de la familia que no se tienen que estar contando", dijo.

Alex, quien ha recibido críticas en redes por parte de usuarios que lo tachan de "aprovechado", volvió a expresar que no es él quien está pidiendo parte de la herencia de Daniel sino su padre.

"No soy yo el que está pidiendo este derecho, es mi padre".

Con relación a las palabras que Pati Chapoy dijo sobre él, Alex reiteró el cariño y respeto que siente por ella.

"No me tomo nada personal, yo la amo, le mando un beso a Pati".