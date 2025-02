Envía Presidenta carta a Trump sobre superávit en acero y aluminio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves envió una carta al mandatario estadounidense, Donald Trump, con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con nuestro país en el caso del acero y aluminio.

"La idea que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario; qué quiere decir eso, que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés, exporta más de lo que importa", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 14 de febrero en Palacio Nacional.

Pidió esperar porque habrá una reunión entre el secretario de Comercio de Estados Unidos y de Economía de México, además de una reunión en el tema de seguridad.

"Nuestra posición siempre va a ser la misma, colaboración, coordinación sin subordinación, la soberanía no es negociable", dijo.

"¿Entonces no hay tensión en las relaciones bilaterales?", se le preguntó.

"Hay coordinación", respondió.

Hará pública la contestación de Google tras reclamo

Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes hará pública la carta que contestó Google al Gobierno de México tras su reclamo por cambiar en su plataforma Google Maps el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, la Mandataria federal reiteró que el decreto de Donald Trump de nombrar "Golfo de América" es solo para la extensión de plataforma continental y no para todo el Golfo de México.

"La mostramos el lunes. Esencialmente lo que dicen es que ellos, frente a decretos de los países, ponen el nombre y que sí eso es distinto en otro país, pues entonces ponen dos nombres. Como si fuera, por ejemplo, ¿cómo le llama Estados Unidos al río de la frontera? Río Grande y Río Bravo. Entonces en México se ve Río Bravo y Estados Unidos, Río Grande, pero este no es el caso, como lo hemos explicado".

"El decreto de Estados Unidos es para su plataforma continental. Eso es lo que estamos nuevamente informándoles, que no es un asunto de todo el Golfo sino que el decreto Estados Unidos es para su plataforma continental", explicó.

Ayer jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno analiza presentar una demanda civil en contra de Google por renombrar a todo el Golfo de México como Golfo de América.

La Mandataria federal recordó que en el decreto que emitió el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, en la que renombra Golfo de México como "Golfo de América" es solamente sobre la plataforma continental que le pertenece a ese país.