Envían al "Botox" a penal del Altiplano

Por El Universal

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A

Ciudad de México.- Tras su vinculación a proceso, César Alejandro Sepúlveda, alias "El Botox", ingresó al Cefereso No. 1 El Altiplano, junto con dos sujetos más.

A "El Botox" se le imputan delitos contra la salud, extorsión, homicidio, así como portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sábado pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de El Botox, así como de César "N", Eder "N" y Esteban "N".

La determinación fue posible luego de los datos de prueba contundentes que aportó el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de la causa, quien además dictó prisión preventiva oficiosa en su contra a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 El Altiplano.

