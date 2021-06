Epigmenio e Hidalgo acusan fraude de Margarita

La excandidata presidencial, Margarita Zavala y diputada federal electa, se confrontó con su rival electoral de Morena, Javier Hidalgo, luego de su triunfo del pasado domingo.

Primero, el periodista y productor, Epigmenio Ibarra, acusó fraude de Margarita Zavala en esta elección y dijo que había cuenta de los antecedentes de la expanista, como "su complicidad en el fraude electoral del 2006 y en el robo de la presidencia. Del escándalo de firmas falsas para su México Libre".

Pidió a la Fiscalía Electoral que investigue su "aplastante" victoria.

Y en un segundo mensaje en su red social, Epigmenio Ibarra dijo que en Twitter, abundan las denuncias sobre el inusual número de votantes que, en todas las casillas, votaron por Margarita Zavala. "Su tal México Libre y los testimonios de sus mítines de campaña no acreditan el "enorme" arrastre que demostró en las urnas".

El pasado domingo, la elección para elegir diputado o diputada federal por el Distrito 10 de la Ciudad de México alcanzó 191 mil 047 votos, de los cuales 109 mil (56.4%) fueron para Margarita Zavala. El candidato a diputado federal por la alianza Morena-PT-Verde, Javier Hidalgo alcanzó 109 mil 914 votos (34.4%); y en tercer lugar Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, con el 4.6%.

Por esto, el propio Javier Hidalgo, posteó en su Twitter, también acusó fraude electoral de parte de Margarita Zavala y dijo que lo hicieron con dolo y engaño.

"Si me preguntan ¿Hubo fraude en Miguel Hidalgo? Respondo: Sí, Calderón y compañía volvieron a hacer fraude, porque cuando se hace con dolo y engaño, ahí hay un fraude", posteó Javier Hidalgo.

En respuesta la propia presidenta de la organización México Libre le contestó que no hubo fraude pues obtuvo más de 110 mil votos, es decir, le ganó por más de 42 mil votos, lo que equivale a 20 puntos de ventaja.

Por lo qué le exigió que respete la voluntad ciudadana y trate de ser demócrata.

"No señor @Javier_Hidalgo, para Diputados Federales obtuve más de 110 mil votos, le ganamos a usted por más de 42 mil votos con más de 20 puntos de ventaja. Y se recontaron los votos. Por cierto también se ganó la alcaldía. Respete la voluntad ciudadana y trate de ser demócrata", posteó la ex candidata presidencial por la vía independiente.