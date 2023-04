Era cliente, dice esposa de implicado en asesinato de empresario

A-AA+

CANCÚN, QRoo, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La aparición de una mujer en redes sociales, quien se identificó como la esposa de Luis E. L. B., señalado por la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP) como uno de los probables agresores de dos empresarios dentro del Starbucks ubicado en Tulum, ha puesto en duda la versión aportada por la dependencia estatal sobre la responsabilidad del presunto implicado.

El joven, de entre 25 y 26 años de edad, había recibido un balazo en el abdomen durante el pretendido asalto del pasado 10 de abril. Ayer falleció en el Hospital General de Playa del Carmen, luego de una cirugía practicada el martes.

La SSP habría informado que, al ser detenido el mismo lunes en el hospital privado al que ingresó originalmente, se le notificó que estaba acusado por homicidio y tentativa de homicidio, con relación a lo ocurrido dentro de la cafetería, en donde un empresario, extraoficialmente identificado como David G.C, falleció por impacto de bala y su socio, Luis C.C.G, resultó lesionado.

"En el establecimiento, gracias al señalamiento ciudadano se pudo ubicar otra persona lesionada que vestía playera verde fosforescente, que había participado en el robo a las personas lesionadas, les habían disparado dentro de la cafetería y después fue rescatado en un carro tipo Malibú color negro".

"Los policías, derivado del señalamiento y al observar que el vehículo Malibú se retiraba de la zona persiguieron sin interrupción hasta llegar al hospital Costamed del municipio. Al llegar al nosocomio los agentes observaron que una camilla estaba ingresando a la persona que tenía lesiones por arma de fuego. Los agentes solicitaron identificación del sujeto quien mencionó llamarse Luis 'N'", habría reportado la SSP sobre la detención de Luis E.L.B.

Él solo era un cliente más, dice la esposa

Sin embargo, María Forigua, según se lee en su perfil en redes sociales, manifiesta que su esposo sólo estaba comprando café como parte de su trabajo en "Mandaditos Tulum", que brinda el servicio de comida a domicilio en ese municipio.

"Él sólo era un cliente más de este establecimiento, lamentablemente le quieren culpar de delincuente y ladrón, siendo que acabaron con la vida de una persona trabajadora que no tenía ningún nexo con la delincuencia, él sólo estaba realizando su trabajo y lamentablemente perdió la vida", expresó.

La mujer añadió que exige justicia, "porque los culpables siguen libres y haciendo de las suyas, sin afrontar las consecuencias de sus actos y nosotros sufriendo la pérdida y los culpables siguen libres".

Hasta las 17:00 horas de hoy, María no se había presentado ante la Fiscalía General del Estado para reconocer y reclamar el cuerpo de Luis E.L., ni a interponer la correspondiente denuncia.

Fiscalía y SSP no han expresado su postura sobre lo difundido por la viuda

EL UNIVERSAL consultó con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la SSP su postura sobre el desmentido de María, respecto a la versión oficial que señala a Luis E. L. como uno de los presuntos responsables de la agresión al par de empresarios, pero no obtuvo respuesta.

A cuatro días de lo ocurrido, ambas instituciones tampoco han informado la situación de los otros dos detenidos que la SSP señaló como probables participantes en esos hechos. No se ha aclaro aún, si esos detenidos son la persona que portaba un casco y el que traía una gorra y apuntó con un arma a los empresarios.

Entre las interrogantes tampoco ha habido una explicación sobre por qué el empresario Luis C.C.G estaba armado y si portaba permiso para ello.