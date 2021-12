"Era mucho pueblo para el gobierno que se tenía", dice AMLO a michoacanos

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD), por no estar a la altura del pueblo michoacano.

"Era mucho pueblo para el gobierno que se tenía, mucho pueblo para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos, ahora es distinto y eso es una garantía de que Michoacán va a salir adelante".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, el titular del Ejecutivo destacó la llegada al gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedolla.

"Aquí se acaba de llevar a cabo el cambio de gobierno, estamos muy contentos con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla, que es un hombre honesto, trabajador, como lo merece el pueblo digno, trabajador.

El presidente López Obrador dijo que el gobernador de Michoacán no está solo y cuenta con todo el respaldo de la federación.