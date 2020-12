¿Es alto el riesgo de contagio por Covid-19 en centros deportivos?

La pandemia por el Covid-19 provocó que cientos de negocios y comercios tuvieran que cerrar o pausar sus actividades. Los gimnasios y los lugares para practicar la natación no fueron la excepción.

Con el paso de los meses, poco a poco las actividades esenciales fueron prioridad para la reactivación de la economía alrededor del mundo y para ayudar a la población a retomar sus actividades cotidianas, aunque con medidas de prevención.

En cuanto a lo deportivo, en distintos países los gimnasios y albercas entraron a la lista de actividad esencial, pues el porcentaje de brotes del virus en dichos sitios en el mundo no supera el 34% de total, con datos del continente americano, de España e Inglaterra.

Incluso, una investigación publicada por la BBC dio a conocer que el cloro usado en las albercas facilita la muerte del coronavirus.

Datos publicados por KPBS revelan en un estudio realizado en San Diego, California, que espacios como albercas y gimnasios en los Estados Unidos no reportan ni siquiera 20 casos de brotes, incluso las albercas ocupan el último lugar en esta lista encabezada por centros comerciales, escuelas, hoteles y restaurantes.

Por otro lado, la Universidad de Oslo realizó un estudio en el que el resultado fue positivo en la búsqueda del regreso de la población a ejercitarse en estos lugares. Se dio a conocer que con las medidas sanitarias estrictas y bien aplicadas en gimnasios, no encontraron rastros de transmisión del virus.